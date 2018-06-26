Ёмкость SSD-накопителей Biostar M500 М.2 достигает 1 Тбайт

Ёмкость SSD-накопителей Biostar M500 М.2 достигает 1 Тбайт

Компания Biostar официально представила твердотельные (SSD) накопители M500 M.2 PCIe NVMe SSD, первая информация о которых была раскрыта на недавней выставке Computex 2018.

Устройства соответствуют типоразмеру M.2 2280: габариты составляют 22 ? 80 мм. Как сообщалось ранее, особенность накопителей заключается в наличии индикаторов состояния на кожухе: пользователь получает наглядное представление о текущей температуре и активности.

Ёмкость SSD-накопителей Biostar M500 М.2 достигает 1 Тбайт

Как теперь сообщается, в серии Biostar M500 представлены изделия вместимостью 128 Гбайт, 256 Гбайт, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Скорость последовательного чтения варьируется от 1500 до 1700 Мбайт/с, скорость последовательной записи — от 550 до 1100 Мбайт/с.

Накопители выполнены с применением микрочипов флеш-памяти 3D TLC NAND. Говорится о соответствии спецификации NVMe v1.2; задействован интерфейс PCIe Gen3 x2.

Ёмкость SSD-накопителей Biostar M500 М.2 достигает 1 Тбайт

Показатель IOPS (количество операций ввода/вывода в секунду) составляет до 200 тыс. при произвольном чтении данных и до 180 тыс. при произвольной записи.

Называется также стоимость новинок. За версию ёмкостью 128 Гбайт придётся отдать около 60 долларов США. Модели объёмом 256 и 512 Гбайт оценены в 100 и 150 долларов. Модификация на 1 Тбайт обойдётся в 270 долларов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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