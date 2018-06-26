Новинка от Microsoft претендует на звание самого бесполезного аксессуара

Корпорация Microsoft с гордостью представила новый аксессуар, который никто не купит. Это специальный адаптер для мобильного компьютера Surface Book 2, который может предложить всего один слот USB-C, но при этом по габаритам схож с блоками питания от современных ноутбуков.



Названия у новинки от Microsoft нет, но есть все прочие данные, включая размеры – 84х40х20 миллиметров, и при этом, повторимся, у нее есть лишь один порт USB-C, и больше ничего. Адаптер подключается к разъему Surface Connect, что исключает возможность его использования с другими устройствами, а для многих это существенный недостаток. Следовательно, в мейнстримном сегменте адаптер от Microsoft никому не пригодится, тем более за те деньги, которые за него просят: 80 долларов США при наличии многочисленных аналогов от китайцев за меньшие деньги.



По сути, устройство ориентировано только на бизнес-сегмент и только на тех, кому для работы нужен хотя бы один порт USB-C. Однако едва ли кто станет покупать столь масштабное устройство – проще приобрести другой ноутбук, в котором уже есть несколько USB-C, так что новинка от Microsoft вполне заслуженно может считаться одним из самых бесполезных аксессуаров 2018 года.