Micron начала массовое производство памяти GDDR6

Компания Micron Technology объявила об организации массового производства чипов памяти GDDR6 — Graphics Double Data Rate шестого поколения.

Серийные изделия имеют ёмкость 8 Гбит. Ожидается, что память найдёт широкое применение. Среди возможных областей использования названы графические ускорители, платформы высокопроизводительных вычислений, системы автопилотирования, игровые консоли, системы искусственного интеллекта и пр.

На рынок графических адаптеров ориентированы изделия Micron стандарта GDDR6, обеспечивающие скорость передачи данных 14 или 12 Гбит/с. Напряжение питания составляет 1,35 В.

В сегменте сетевого оборудования и автомобильных систем предлагается использовать решения, работающие со скоростью 12 и 10 Гбит/с при напряжении 1,25 В.

В планах Micron также значится выпуск 16-Гбит микросхем GDDR6. Кроме того, компания продолжит развивать стандарт GDDR5, который ещё долгое время будет оставаться на рынке.

Нужно также отметить, что микрочипы памяти GDDR6 уже производят другие компании. Это южнокорейские гиганты Samsung и SK Hynix.



