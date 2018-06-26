In Win 915: ПК-корпус оригинальной формы с подсветкой

In Win 915: ПК-корпус оригинальной формы с подсветкой

Представлен весьма любопытный компьютерный корпус — модель In Win 915, позволяющая сформировать игровую настольную систему с эффектным обликом.

Фронтальная и тыльная панели новинки имеют закруглённую форму: они выполнены из алюминия толщиной 3 мм. Боковые стенки изготовлены из закалённого стекла, их толщина также составляет 3 мм.

In Win 915: ПК-корпус оригинальной формы с подсветкой

Интересная особенность In Win 915 — поднимающаяся верхняя панель. При включении питания этот модуль выдвигается из корпуса, улучшая вентиляцию. При выключении ПК панель убирается внутрь. Управлять работой этой системы можно также вручную при помощи специальной кнопки.

In Win 915: ПК-корпус оригинальной формы с подсветкой

В верхней части корпуса имеется многоцветная светодиодная подсветка. Габариты устройства составляют 595 ? 230 ? 645 мм, вес — 16,4 кг.

In Win 915: ПК-корпус оригинальной формы с подсветкой

Внутри есть место для материнской платы типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Слоты расширения выполнены по формуле «8+2». Длина дискретных графических ускорителей может достигать 410 мм.

In Win 915: ПК-корпус оригинальной формы с подсветкой

В компьютер можно установить четыре накопителя в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и ещё девять накопителей типоразмера 2,5 дюйма. В верхней части расположены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и один порт USB 3.1 Gen 2 Type-C.

In Win 915: ПК-корпус оригинальной формы с подсветкой

Высота процессорного кулера может достигать 164 мм. Предусмотрены гибкие возможности по формированию воздушной или жидкостной системы охлаждения. Со схемой расположения вентиляторов и радиаторов можно ознакомиться ниже.

In Win 915: ПК-корпус оригинальной формы с подсветкой


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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