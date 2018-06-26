In Win 915: ПК-корпус оригинальной формы с подсветкой

Представлен весьма любопытный компьютерный корпус — модель In Win 915, позволяющая сформировать игровую настольную систему с эффектным обликом.

Фронтальная и тыльная панели новинки имеют закруглённую форму: они выполнены из алюминия толщиной 3 мм. Боковые стенки изготовлены из закалённого стекла, их толщина также составляет 3 мм.

Интересная особенность In Win 915 — поднимающаяся верхняя панель. При включении питания этот модуль выдвигается из корпуса, улучшая вентиляцию. При выключении ПК панель убирается внутрь. Управлять работой этой системы можно также вручную при помощи специальной кнопки.

В верхней части корпуса имеется многоцветная светодиодная подсветка. Габариты устройства составляют 595 ? 230 ? 645 мм, вес — 16,4 кг.

Внутри есть место для материнской платы типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Слоты расширения выполнены по формуле «8+2». Длина дискретных графических ускорителей может достигать 410 мм.

В компьютер можно установить четыре накопителя в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и ещё девять накопителей типоразмера 2,5 дюйма. В верхней части расположены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и один порт USB 3.1 Gen 2 Type-C.

Высота процессорного кулера может достигать 164 мм. Предусмотрены гибкие возможности по формированию воздушной или жидкостной системы охлаждения. Со схемой расположения вентиляторов и радиаторов можно ознакомиться ниже.



