Корпус Deepcool Earlkase RGB V2: закалённое стекло и RGB-подсветка

Корпус Deepcool Earlkase RGB V2: закалённое стекло и RGB-подсветка

Компания Deepcool выпустила компьютерный корпус Earlkase RGB V2, рассчитанный на работу с материнскими платами типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.

Новинка, выполненная в чёрном цвете, получила боковую стенку из закалённого стекла. Фронтальная панель изготовлена из металла толщиной 1 мм. В верхней части имеется V-образная светодиодная RGB-полоса. Кроме того, в тыльной части изначально установлен 120-миллиметровый вентилятор с многоцветной RGB-подсветкой.

Корпус Deepcool Earlkase RGB V2: закалённое стекло и RGB-подсветка

Предусмотрено семь посадочных мест для карт расширения. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 340 мм. В системе можно задействовать два накопителя формата 3,5 дюйма и четыре накопителя стандарта 2,5 дюйма.

Корпус Deepcool Earlkase RGB V2: закалённое стекло и RGB-подсветка

Допускается использование жидкостной системы охлаждения. Радиаторы монтируются по следующей схеме: 120/240/140/280 мм сверху, 120 мм сзади и 120/140/240 мм спереди.

Корпус Deepcool Earlkase RGB V2: закалённое стекло и RGB-подсветка

Высота процессорного кулера может достигать 165 мм. Во фронтальной части располагается вентилятор диаметром 120 мм без подсветки.

Корпус Deepcool Earlkase RGB V2: закалённое стекло и RGB-подсветка

Корпус имеет размеры 500 ? 203,5 ? 510,5 мм и весит 8,1 кг. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, по одному порту USB 3.0 и USB 2.0.

Корпус Deepcool Earlkase RGB V2: закалённое стекло и RGB-подсветка


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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