HP готовит релиз мини-ПК EliteDesk 705 35W G4 с APU AMD

Анонсированные два месяца назад экономичные настольные процессоры Ryzen 3 2200GE и Ryzen 5 2400GE семейства Raven Ridge (14 нм) пока только готовятся дебютировать на рынке в составе систем в сборе. Согласно сайту компании HP, одним из первых компьютеров, оснащённых вышеупомянутыми APU, будет её EliteDesk 705 35W G4 Desktop Mini PC. Новинка имеет приятный дизайн, аналогичный мини-ПК той же серии с индексом 800, и наряду с моделями APU Raven Ridge может включать в себя менее производительные 35-Вт процессоры AMD PRO A10-9700E и PRO A6-9500E, принадлежащие к семейству Bristol Ridge (28 нм).

Опубликованная HP спецификация мини-компьютера EliteDesk 705 G4 не позволяет однозначно определить, используются ли в нём APU Raven Ridge бизнес-класса (PRO) или обычные. Впрочем, для рядового пользователя это не имеет особого значения. Система выполнена в корпусе со сторонами 177 ? 175 ? 34 мм и весит около 1,3 кг (точное значение массы зависит от конфигурации). В моделях на базе 14-нм процессоров задействована компактная материнская плата на чипсете AMD B350. Несмотря на то что данный набор системной логики поддерживает разгон процессоров AM4, на уровне прошивки UEFI последний, скорее всего, будет заблокирован.

В состав EliteDesk 705 35W G4 Desktop Mini PC могут входить до 32 Гбайт (2 ? 16 Гбайт) оперативной памяти SO-DIMM DDR4-2933, SSD и/или HDD-накопители с максимальным объёмом 256 Гбайт и 500 Гбайт соответственно, сетевые адаптеры Gigabit Ethernet и Wi-Fi/Bluetooth. В ряде конфигураций компанию встроенной графике APU составляет дискретная Radeon RX 560 с 4 Гбайт памяти GDDR5 на борту. В зависимости от наличия либо отсутствия дополнительного GPU, система комплектуется 150-Вт либо 65-Вт внешним адаптером питания. В обоих случаях КПД источника питания достигает 89 %.

Набор разъёмов на боковых гранях мини-ПК довольно разнообразен. Так, в обязательном порядке присутствуют шесть портов USB 3.0, единичный USB 3.1 Type-C, сетевой разъём RJ-45 и два видеовыхода DisplayPort 1.2. В дополнение к ним могут применяться HDMI 2.0, D-Sub (VGA) и COM.

Наряду с вышеописанной системой HP готовит её модификацию Microtower с 65-Вт процессорами AMD Raven Ridge и Bristol Ridge, максимум 64 Гбайт оперативной памяти и опциональным графическим ускорителем Radeon RX 580 4GB GDDR5. Похожие характеристики имеет SFF-версия EliteDesk 705 G4, однако стоит отметить, что лучшим GPU в её составе может быть только скромный Radeon R7 430 2GB GDDR5. Фотографии (маркетинговые эскизы) систем альтернативного по отношению к Desktop Mini PC дизайна пока не публиковались.

HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor PC



