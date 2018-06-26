HP готовит релиз мини-ПК EliteDesk 705 35W G4 с APU AMD

HP готовит релиз мини-ПК EliteDesk 705 35W G4 с APU AMD

Анонсированные два месяца назад экономичные настольные процессоры Ryzen 3 2200GE и Ryzen 5 2400GE семейства Raven Ridge (14 нм) пока только готовятся дебютировать на рынке в составе систем в сборе. Согласно сайту компании HP, одним из первых компьютеров, оснащённых вышеупомянутыми APU, будет её EliteDesk 705 35W G4 Desktop Mini PC. Новинка имеет приятный дизайн, аналогичный мини-ПК той же серии с индексом 800, и наряду с моделями APU Raven Ridge может включать в себя менее производительные 35-Вт процессоры AMD PRO A10-9700E и PRO A6-9500E, принадлежащие к семейству Bristol Ridge (28 нм).

Опубликованная HP спецификация мини-компьютера EliteDesk 705 G4 не позволяет однозначно определить, используются ли в нём APU Raven Ridge бизнес-класса (PRO) или обычные. Впрочем, для рядового пользователя это не имеет особого значения. Система выполнена в корпусе со сторонами 177 ? 175 ? 34 мм и весит около 1,3 кг (точное значение массы зависит от конфигурации). В моделях на базе 14-нм процессоров задействована компактная материнская плата на чипсете AMD B350. Несмотря на то что данный набор системной логики поддерживает разгон процессоров AM4, на уровне прошивки UEFI последний, скорее всего, будет заблокирован.

HP готовит релиз мини-ПК EliteDesk 705 35W G4 с APU AMD

В состав EliteDesk 705 35W G4 Desktop Mini PC могут входить до 32 Гбайт (2 ? 16 Гбайт) оперативной памяти SO-DIMM DDR4-2933, SSD и/или HDD-накопители с максимальным объёмом 256 Гбайт и 500 Гбайт соответственно, сетевые адаптеры Gigabit Ethernet и Wi-Fi/Bluetooth. В ряде конфигураций компанию встроенной графике APU составляет дискретная Radeon RX 560 с 4 Гбайт памяти GDDR5 на борту. В зависимости от наличия либо отсутствия дополнительного GPU, система комплектуется 150-Вт либо 65-Вт внешним адаптером питания. В обоих случаях КПД источника питания достигает 89 %.

HP готовит релиз мини-ПК EliteDesk 705 35W G4 с APU AMD

Набор разъёмов на боковых гранях мини-ПК довольно разнообразен. Так, в обязательном порядке присутствуют шесть портов USB 3.0, единичный USB 3.1 Type-C, сетевой разъём RJ-45 и два видеовыхода DisplayPort 1.2. В дополнение к ним могут применяться HDMI 2.0, D-Sub (VGA) и COM.

Наряду с вышеописанной системой HP готовит её модификацию Microtower с 65-Вт процессорами AMD Raven Ridge и Bristol Ridge, максимум 64 Гбайт оперативной памяти и опциональным графическим ускорителем Radeon RX 580 4GB GDDR5. Похожие характеристики имеет SFF-версия EliteDesk 705 G4, однако стоит отметить, что лучшим GPU в её составе может быть только скромный Radeon R7 430 2GB GDDR5. Фотографии (маркетинговые эскизы) систем альтернативного по отношению к Desktop Mini PC дизайна пока не публиковались.

HP готовит релиз мини-ПК EliteDesk 705 35W G4 с APU AMD

HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor PC


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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