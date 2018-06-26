Начато производство 7-нм чипов Apple A12 для iPhone 2018 года

Недавно стало известно о начале производства компанией TSMC 7-нм чипов Apple A12 для грядущих iPhone модельного ряда 2018 года, что подтвердил на прошедшей неделе гендиректор Чарльз Вей на технологической конференции, проводимой в Тайване.

Apple A12

Заказы на производство 7-нанометровых чипов

На данный момент производство 7-нм чипов у TSMC заказали 20 компаний, в число которых вошли такие гиганты, как AMD, NVIDIA и Qualcomm. Выполнение большей части заказов намечено на I половину 2019 года, спустя полгода после Apple. К концу 2018 года TSMC разработает приблизительно 50 различных архитектур 7-нм чипов, ориентированных на работу с ИИ, графикой, криптовалютой и мобильными 5G-сетями.

Начало применения в производстве фотолитографии

В III квартале TSMC запланировала начало применения фотолитографии в EUV-спектре (глубоком ультрафиолете) для создания более сложных архитектур, что позволит экономить время разработки чипов и позволяет делать их более производительными и энергоэффективными.

5-нм чипы

Помимо этого, стало известно о планах TSMC на изготовление 5-нм чипов уже в I половине 2019 года, тогда как массовые поставки начнутся во II половине 2019 года.


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