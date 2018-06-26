Видеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июля

Компания ASRock, по сообщениям сетевых источников, в ближайшие дни представит свои графические ускорители серии Phantom Gaming на европейском и ряде других рынков.

Напомним, что ASRock официально анонсировала ускорители Phantom Gaming совсем недавно — в конце марта нынешнего года. В семейство вошли ускорители на графических чипах AMD. С характеристиками этих решений можно подробно ознакомиться в нашем материале.

В первых числах мая появилась информация, что AMD не разрешила ASRock продавать видеокарты в Европе. Но теперь стало известно, что ускорители всё же появятся на европейском рынке: произойдёт это уже 1 июля.

Кроме того, отмечается, что графические адаптеры ASRock поступят в продажу на Ближнем Востоке и в Африке. Иными словами, зона продаж охватит весь регион ЕМЕА.

Сообщается также, что ASRock предложит европейским покупателям следующие ускорители: Phantom Gaming X Radeon RX580 8G OC, Phantom Gaming X Radeon RX570 8G OC, Phantom Gaming X Radeon RX570 4G OC и Phantom Gaming D Radeon RX570 4G. Информации о цене на данный момент нет.



