Видеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июля

Видеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июля

Компания ASRock, по сообщениям сетевых источников, в ближайшие дни представит свои графические ускорители серии Phantom Gaming на европейском и ряде других рынков.

Напомним, что ASRock официально анонсировала ускорители Phantom Gaming совсем недавно — в конце марта нынешнего года. В семейство вошли ускорители на графических чипах AMD. С характеристиками этих решений можно подробно ознакомиться в нашем материале.

В первых числах мая появилась информация, что AMD не разрешила ASRock продавать видеокарты в Европе. Но теперь стало известно, что ускорители всё же появятся на европейском рынке: произойдёт это уже 1 июля.

Кроме того, отмечается, что графические адаптеры ASRock поступят в продажу на Ближнем Востоке и в Африке. Иными словами, зона продаж охватит весь регион ЕМЕА.

Видеокарты ASRock Phantom Gaming выйдут в Европе 1 июля

Сообщается также, что ASRock предложит европейским покупателям следующие ускорители: Phantom Gaming X Radeon RX580 8G OC, Phantom Gaming X Radeon RX570 8G OC, Phantom Gaming X Radeon RX570 4G OC и Phantom Gaming D Radeon RX570 4G. Информации о цене на данный момент нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Каждый седьмой CPU Core i7-8086K может быть разогнан до 5,3 ГГцКаждый седьмой CPU Core i7-8086K может быть разогнан до 5,3 ГГц
Корпус Cougar Gemini X позволяет сформировать сразу две компьютерные системыКорпус Cougar Gemini X позволяет сформировать сразу две компьютерные системы
Видео: AMD выпустила тизер 32-ядерного Ryzen ThreadripperВидео: AMD выпустила тизер 32-ядерного Ryzen Threadripper
Anker Nebula Mars II: портативный проектор «всё в одном» на базе Android 7.1Anker Nebula Mars II: портативный проектор «всё в одном» на базе Android 7.1
Для клавиатуры Corsair K70 RGB MK.2 доступны переключатели пяти типовДля клавиатуры Corsair K70 RGB MK.2 доступны переключатели пяти типов
Блок рекламы


Похожие новости
ASUS представила Mini-ITX плату ROG Strix B450-I GamingASUS представила Mini-ITX плату ROG Strix B450-I Gaming
Computex 2018: ПК-корпус Apexgaming Hermes с «многоликой» фронтальной панельюComputex 2018: ПК-корпус Apexgaming Hermes с «многоликой» фронтальной панелью
Геймерская мышь Alienware Elite Gaming Mouse предстала в обновлённом исполненииГеймерская мышь Alienware Elite Gaming Mouse предстала в обновлённом исполнении
Xiaomi показала бюджетную игровую мышь Mi Gaming MouseXiaomi показала бюджетную игровую мышь Mi Gaming Mouse
Computex 2018: модули памяти Ballistix Sport AT серии TUF Gaming AllianceComputex 2018: модули памяти Ballistix Sport AT серии TUF Gaming Alliance
Computex 2018: память GeIL Super Luce RGB Sync TUF Gaming для игровых ПКComputex 2018: память GeIL Super Luce RGB Sync TUF Gaming для игровых ПК
Компактный ПК ASRock DeskMini 310 Series построен на Intel Coffee LakeКомпактный ПК ASRock DeskMini 310 Series построен на Intel Coffee Lake
Представлена игровая гарнитура Xiaomi Mi Gaming HeadsetПредставлена игровая гарнитура Xiaomi Mi Gaming Headset
7-нанометровые процессоры AMD выйдут в этом году7-нанометровые процессоры AMD выйдут в этом году
Представлен современный игровой монитор HP Pavilion Gaming 32 HDRПредставлен современный игровой монитор HP Pavilion Gaming 32 HDR
Последние новости
Подгружаем последние новости