Bloomberg: Apple готовит новую гарнитуру AirPods и наушники накладного типа
Компания Apple проектирует новые аудиоустройства. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых источников.
К выпуску, в частности, готовятся наушники AirPods следующего поколения. В нынешнем виде AirPods используют специально разработанный процессор W1. Каждый наушник несёт на борту сдвоенные направленные микрофоны, двойные оптические сенсоры, акселерометр движения и голосовой акселерометр.
До конца текущего года, по данным Bloomberg, на рынок выйдут обновлённые наушники AirPods первого поколения. Они получат улучшенный процессор и некоторые дополнительные функции.
На 2019-й намечена презентация AirPods второго поколения. Эти наушники получат систему шумоподавления. Обсуждается возможность интеграции биометрических датчиков, в том числе сенсора частоты сердечных сокращений. Новинка будет иметь герметичное исполнение. Наконец, говорится об увеличенном радиусе действия. Цена, по всей видимости, превысит нынешние 160 долларов США.
Кроме того, на следующий год запланирована презентация наушников накладного типа, которые смогут обеспечить звук студийного качества. Устройству предстоит конкурировать с продуктами Bose и Sennheiser. Новинка получит логотип Apple; о цене пока не сообщается.
Отмечается также, что Apple уже проектирует «умный» динамик HomePod следующего поколения. Анонс может состояться в следующем году.
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25.06.2018 22:16