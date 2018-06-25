Bloomberg: Apple готовит новую гарнитуру AirPods и наушники накладного типа

Компания Apple проектирует новые аудиоустройства. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых источников.

К выпуску, в частности, готовятся наушники AirPods следующего поколения. В нынешнем виде AirPods используют специально разработанный процессор W1. Каждый наушник несёт на борту сдвоенные направленные микрофоны, двойные оптические сенсоры, акселерометр движения и голосовой акселерометр.

До конца текущего года, по данным Bloomberg, на рынок выйдут обновлённые наушники AirPods первого поколения. Они получат улучшенный процессор и некоторые дополнительные функции.

На 2019-й намечена презентация AirPods второго поколения. Эти наушники получат систему шумоподавления. Обсуждается возможность интеграции биометрических датчиков, в том числе сенсора частоты сердечных сокращений. Новинка будет иметь герметичное исполнение. Наконец, говорится об увеличенном радиусе действия. Цена, по всей видимости, превысит нынешние 160 долларов США .

Кроме того, на следующий год запланирована презентация наушников накладного типа, которые смогут обеспечить звук студийного качества. Устройству предстоит конкурировать с продуктами Bose и Sennheiser. Новинка получит логотип Apple; о цене пока не сообщается.

Отмечается также, что Apple уже проектирует «умный» динамик HomePod следующего поколения. Анонс может состояться в следующем году.



