Bloomberg: Apple готовит новую гарнитуру AirPods и наушники накладного типа

Bloomberg: Apple готовит новую гарнитуру AirPods и наушники накладного типа

Компания Apple проектирует новые аудиоустройства. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых источников.

К выпуску, в частности, готовятся наушники AirPods следующего поколения. В нынешнем виде AirPods используют специально разработанный процессор W1. Каждый наушник несёт на борту сдвоенные направленные микрофоны, двойные оптические сенсоры, акселерометр движения и голосовой акселерометр.

До конца текущего года, по данным Bloomberg, на рынок выйдут обновлённые наушники AirPods первого поколения. Они получат улучшенный процессор и некоторые дополнительные функции.

На 2019-й намечена презентация AirPods второго поколения. Эти наушники получат систему шумоподавления. Обсуждается возможность интеграции биометрических датчиков, в том числе сенсора частоты сердечных сокращений. Новинка будет иметь герметичное исполнение. Наконец, говорится об увеличенном радиусе действия. Цена, по всей видимости, превысит нынешние 160 долларов США.

Bloomberg: Apple готовит новую гарнитуру AirPods и наушники накладного типа

Кроме того, на следующий год запланирована презентация наушников накладного типа, которые смогут обеспечить звук студийного качества. Устройству предстоит конкурировать с продуктами Bose и Sennheiser. Новинка получит логотип Apple; о цене пока не сообщается.

Отмечается также, что Apple уже проектирует «умный» динамик HomePod следующего поколения. Анонс может состояться в следующем году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Каждый седьмой CPU Core i7-8086K может быть разогнан до 5,3 ГГцКаждый седьмой CPU Core i7-8086K может быть разогнан до 5,3 ГГц
Видео: AMD выпустила тизер 32-ядерного Ryzen ThreadripperВидео: AMD выпустила тизер 32-ядерного Ryzen Threadripper
Anker Nebula Mars II: портативный проектор «всё в одном» на базе Android 7.1Anker Nebula Mars II: портативный проектор «всё в одном» на базе Android 7.1
Для клавиатуры Corsair K70 RGB MK.2 доступны переключатели пяти типовДля клавиатуры Corsair K70 RGB MK.2 доступны переключатели пяти типов
AMD ужесточила требования к Freesync 2 и добавила HDR в названиеAMD ужесточила требования к Freesync 2 и добавила HDR в название
Блок рекламы


Похожие новости
Apple починит «залипающие» клавиатуры в MacBookApple починит «залипающие» клавиатуры в MacBook
SSD-накопители Transcend JetDrive 855/850 рассчитаны на компьютеры AppleSSD-накопители Transcend JetDrive 855/850 рассчитаны на компьютеры Apple
ASUS готовит материнские платы ROG Maximus XI на чипсете Intel Z390ASUS готовит материнские платы ROG Maximus XI на чипсете Intel Z390
Microsoft готовит новые Surface Laptop и Surface ProMicrosoft готовит новые Surface Laptop и Surface Pro
Гарнитуру Microsoft HoloLens 2 представят в этом годуГарнитуру Microsoft HoloLens 2 представят в этом году
Intel готовит свою первую дискретную видеокартуIntel готовит свою первую дискретную видеокарту
Qualcomm готовит процессоры Snapdragon 429 и 439Qualcomm готовит процессоры Snapdragon 429 и 439
Alienware выпустила беспроводную гарнитуру Wireless HeadsetAlienware выпустила беспроводную гарнитуру Wireless Headset
Lenovo готовит Yoga Book 2 с двумя дисплеямиLenovo готовит Yoga Book 2 с двумя дисплеями
К выпуску готовится мини-ноутбук GPD Pocket 2 с сенсорным дисплеемК выпуску готовится мини-ноутбук GPD Pocket 2 с сенсорным дисплеем
Последние новости
Подгружаем последние новости