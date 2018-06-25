Microsoft и Razer могут выпустить клавиатуру и мышь для Xbox One

В распоряжении сетевых источников оказались слайды закрытой презентации, которая говорит о том, что Microsoft и Razer изучают возможность выпуска клавиатуры и мыши для игровой консоли Xbox One.

В презентации, в частности, упомянута система Razer Turret — это специальный комплект из клавиатуры и мыши для работы «на коленях» перед телевизором. По всей видимости, именно эта концепция рассматривается в качестве основы для новых устройств ввода данных, совместимых с Xbox One.

Кроме того, говорится о клавиатуре Razer BlackWidow Chroma v2, которая относится к механическому типу. Это устройство комплектуется съёмным упором для рук, специально спроектированным таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время длительных игровых сессий. Возможно, Microsoft и Razer хотят адаптировать BlackWidow Chroma V2 для работы с приставкой Xbox One.

В презентации также указаны некоторые характеристики устройств ввода и рекомендации для разработчиков. К примеру, сказано, что мышь для Xbox One может поддерживать управление при помощи колеса прокрутки по вертикали и горизонтали. Такой манипулятор может иметь до пяти кнопок.

Пока, впрочем, не ясно, собираются ли Microsoft и Razer анонсировать коммерческие версии новых продуктов. Вполне вероятно, что пока инициатива носит экспериментальный характер.



