Видео: AMD выпустила тизер 32-ядерного Ryzen Threadripper

В настоящее время нас отделяет лишь несколько недель от запуска самого мощного процессора AMD — 32-ядерного 64-поточного настольного процессора для HEDT-систем, принадлежащего к семейству Ryzen Threadripper 2. Когда точно это произойдёт, пока не ясно, но AMD решила подогреть интерес с помощью короткого тизера, опубликованного на YouTube.

Видео длится лишь 36 секунд, но AMD постаралась сделать его насыщенными громкими заявлениями. Под бодрую музыку стиле хеви-метал сменяются надписи и видеоряд в духе рекламных роликов конца 1990-х. В тизере и описании к нему говорится: «В 2017 году одно имя ввергло в шок и потрясло основы настольных CPU — Ryzen Threadripper. Теперь узрите предельную мощь для любого творчества. Рой ядер. Разрушитель потоков. 32-ядерный Ryzen Threadripper второго поколения выйдет на рынок в третьем квартале. Творите под тяжёлый металл».

Заканчивается всё изображением киборга, в затылок которого вставлен процессор Ryzen Threadripper — в общем, отдел маркетинга AMD снова ушёл в отрыв. Не так давно AMD в честь 40-летия x86 решила поддеть Intel , заявив, что все достижения синего конкурента в прошлом, а будущее — за красными. А в 2017 году AMD заявила, что после выхода чипов EPYC ответственны за закупки на предприятиях могут запросто лишиться работы за приобретение чипов Xeon.

В самом же рекламном ролике новой информации нет. Но, согласно циркулирующим слухам, 32-ядерный чип получит имя Threadripper 2990X, будет иметь TDP 250 Вт, базовые частоты 3 ГГц (Boost-режим всех ядер — до 3,4 ГГц, а разгон Precision Boost — до 4 ГГц). Объём кеш-памяти L1 составит 3 Мбайт, L2 — 16 Мбайт, а L3 — 64 Мбайт.



