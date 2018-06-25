AMD ужесточила требования к Freesync 2 и добавила HDR в название

AMD ужесточила требования к Freesync 2 и добавила HDR в название

Недавно сотрудники PCPerspective взяли почти часовое интервью у представителя AMD, в котором тот рассказал об изменениях программы AMD FreeSync в 2018 году. В первую очередь, компания обнаружила, что некоторые потребители путаются в отношении функций, предоставляемых FreeSync 2 по сравнению с первой версией стандарта.

Это была вполне понятная и насущная проблема, так что AMD решила попросту переименовать технологию в FreeSync 2 HDR, сосредоточив внимание при её продвижении на новом наборе функций. Речь идёт о компенсации низкой частоты кадров LFC (Low Framerate Compensation) и поддержке расширенного динамического диапазона.

AMD ужесточила требования к Freesync 2 и добавила HDR в название

Представитель AMD снова уточнил, какие спецификации необходимы для того, чтобы монитор мог рассчитывать на получение сертификации FreeSync 2 HDR. Это совместимость, по крайней мере, с HDR600 (обычно означает поддержу обработки HDR10 и яркости в 600 Кд/м2), 99-процентный охват цветового пространства BT.709 и 90-процентный DCI P3. Также упоминалось минимальное время отклика, но точное значение названо не было.

AMD ужесточила требования к Freesync 2 и добавила HDR в название

Весьма интересно, что AMD не просто переименовала стандарт в FreeSync 2 HDR. Дело в том, что оригинальная программа сертификации FreeSync 2 от AMD требовала поддержки только HDR400. Это хороший знак, учитывая, что некоторые мониторы с конкурирующим стандартом NVIDIA G-Sync способны обеспечить HDR1000. Видимо, обеспечив количественный выбор для потребителей, AMD приступила к постепенному повышению качественных показателей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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