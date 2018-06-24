Кулер Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition подходит для чипов AMD и Intel

Кулер Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition подходит для чипов AMD и Intel

В семействе кулеров Thermaltake пополнение: вышло решение Riing Silent 12 RGB Sync Edition, предназначенное для использования в производительных настольных системах.

Охладитель оснащён алюминиевым радиатором, который пронизывают четыре медные тепловые трубки U-образной формы. Эти трубки имеют непосредственный контакт с крышкой процессора; их диаметр равен 6 мм.

Кулер Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition подходит для чипов AMD и Intel

На радиаторе закреплён 120-миллиметровый вентилятор, крыльчатка которого насчитывает 11 лопастей. Скорость вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту. Максимальный поток воздуха составляет 90 м3 в час; уровень шума — не более 22 дБа. Заявленный срок службы достигает 40 тыс. часов.

Кулер Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition подходит для чипов AMD и Intel

Вентилятор наделён многоцветной RGB-подсветкой. Говорится о совместимости с такими системами, как ASUS Aura Sync, ASRock RGB LED, Biostar Vivid LED DJ, GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync.

Кулер Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition подходит для чипов AMD и Intel

Охладитель подходит для использования с процессорами Intel LGA 2066/2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150/775 и с чипами AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2. Максимально допустимое значение рассеиваемой тепловой энергии (показатель TDP) — 150 Вт. Габариты кулера равны 159 ? 140 ? 74 мм, вес — 825 г.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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