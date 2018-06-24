Белый и чёрный: ПК-корпус Raidmax Monster II Prime для игровых систем

Компания Raidmax представила корпус Monster II Prime, позволяющий сформировать игровую настольную систему на основе материнской платы типоразмера ATX, Micro-ATX или Mini-ITX.

Новинка будет предлагаться в двух вариантах цветового исполнения — полностью чёрном и белом с чёрной внутренней структурой. В боковой части установлена панель из закалённого стекла. Предусмотрены ручки для переноски. Габариты составляют 210 ? 454 ? 537 мм.

В тыльной части корпуса изначально установлен 120-миллиметровый вентилятор NV-R120B с многоцветной RGB-подсветкой. Говорится о совместимости с системами ASUS AURA Sync и MSI Mystic Light Sync, что позволит синхронизировать работу подсветки с другими компонентами ПК.

Предусмотрены два отсека для 5,25-дюймовых устройств. Можно установить два накопителя типоразмера 3,5/2,5 дюйма, ещё одно 3,5-дюймовое устройство и два 2,5-дюймовых накопителя.

Длина дискретных графических ускорителей может достигать 400 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 180 мм. Максимально возможное количество карт расширения — семь.

Корпус позволяет задействовать воздушную систему охлаждения на основе вентиляторов диаметром 120 и 140 мм или жидкостную систему с радиаторами формата 120/240/280 мм. В верхней части расположены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0.



