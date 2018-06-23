Крошечный неттоп Beelink Gemini X построен на современном Intel Pentium

Анонсирован новый настольный ПК Beelink Gemini X размерами почти что с кредитную карту. Неттоп характеризуется сравнительно невысокой ценой, а также аппаратной платформой Intel Gemini Lake, которая представлена здесь процессором Intel Pentium Silver J5005.

Beelink Gemini X

Данный CPU работает в паре с 8 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4 с частотой 2,4 ГГц, располагает накопителем SSD на 128 Гб с интерфейсом mSATA, а также 2-диапазонным модулем Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Beelink Gemini X имеет при себе активную систему охлаждения ноутбучного типа – она целиком медная, состоит из тепловых трубок, радиатора и небольшого кулера. Графика здесь встроена в процессор, и это Intel UHD 605.

Корпус Beelink Gemini X отлит из пластика, что позволило снизить итоговую стоимость компьютера, и его толщина не превышает 43 миллиметров, однако при этом в нем есть отсек под 2,5-дюймовый накопитель и второй слот mSATA. На торцах имеются два HDMI 2.0, сетевая карта, четыре порта USB 3.0 и слот под карты памяти microSD. Стоимость неттопа пока не публикуется, а в продажу он поступит уже этим летом. Также совсем скоро выйдет более доступный ПК Beelink Gemini X45 с 6 Гб ОЗУ, SSD на 12 Гб и процессором Intel Celeron J4105.


Максим Мишенев, MobileDevice


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