Профессиональный монитор NEC MultiSync PA271Q стоит $1550

Профессиональный монитор NEC MultiSync PA271Q стоит $1550

Компания NEC Display Solutions представила монитор MultiSync PA271Q, рассчитанный на профессиональных пользователей, работающих с графическими, фото- и видеоматериалами высокого качества.

Применена матрица IPS размером 27 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 2560 ? 1440 пикселей. Показатели яркости, контрастности и времени отклика — 350 кд/м2, 1500:1 и 8 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Для новинки заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB, 98,5-процентный охват пространства Adobe RGB, 81,1-процентный охват пространства Rec 2020 и 96,1-процентный охват пространства NTSC. Поддерживаются средства калибровки SpectraViewII.

Профессиональный монитор NEC MultiSync PA271Q стоит 50

Монитор оборудован интерфейсами DisplayPort, Mini DisplayPort и HDMI (?2), а также портом USB Type-C и концентратором USB. Подставка обеспечивает полный спектр регулировок, включая изменение высоты, наклона и поворота дисплея. Кроме того, можно переводить панель из альбомной ориентации в портретную и наоборот.

Комплект поставки включает калибровочный набор. Приобрести монитор NEC MultiSync PA271Q можно будет в ближайшее время по ориентировочной цене 1550 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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