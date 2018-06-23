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Для клавиатуры Corsair K70 RGB MK.2 доступны переключатели пяти типов Компания Corsair представила механическую клавиатуру K70 RGB MK.2, созданную специально для самых требовательных любителей игр. Новинка выполнена на основе алюминиевой рамки. Покупатели смогут выбирать между модификациями с переключателями пяти типов: Cherry MX Red, Cherry MX Brown, Cherry MX Blue, Cherry MX Speed и Cherry MX Silent. Клавиатура наделена многоцветной RGB-подсветкой с поддержкой большого количества эффектов. Для хранения пользовательских профилей и макрокоманд предусмотрено 8 Мбайт встроенной флеш-памяти. Функция 100 % Anti-Ghosting / Full-Key Rollover обеспечивает возможность распознавания неограниченного количества одновременно нажатых кнопок. Предусмотрены отдельные клавиши для управления мультимедийным плеером и регулятор уровня громкости. Для повышения комфорта к клавиатуре можно подсоединить подставку для рук. Соединение с компьютером осуществляется посредством порта USB 2.0 Type-A; частота опроса равна 1000 Гц. Модель Corsair K70 RGB MK.2 оценена в 170 долларов США . Версия K70 RGB MK.2 SE в серебристом исполнении обойдётся в 180 долларов.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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