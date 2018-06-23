Apple починит «залипающие» клавиатуры в MacBook

Компания Apple инициировала сервисную программу по ремонту клавиатур в портативных компьютерах серий MacBook и MacBook Pro.

Речь идёт о клавиатурах с механизмом «бабочка». Кнопки данного типа начали использоваться в 2015 году, а сейчас «яблочная» империя применяет в ноутбуках решения «бабочка» второго поколения.

«Клавиатура с механизмом "бабочка" второго поколения стала удобнее, а скорость её отклика повысилась. Когда вы нажимаете на клавишу, она без малейших задержек опускается и поднимается», — заявляет Apple .

Однако многие пользователи столкнулись с рядом проблем. Жалобы связаны с тем, что при нажатии на кнопку символы могут не появляться или появляться многократно при единичном прикосновении. Более того, в ряде случаев отмечено полное «залипание» клавиш.

Изображения Apple

В Apple признали, что проблема может проявляться у многих портативных компьютеров. В их число входят следующие модели:

MacBook (Retina, 12 дюймов, начало 2015 года);

MacBook (Retina, 12 дюймов, начало 2016 года);

MacBook (Retina, 12 дюймов, 2017 год);

MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, два порта Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13 дюймов, 2017 год, два порта Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, четыре порта Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13 дюймов, 2017 год, четыре порта Thunderbolt 3);

MacBook Pro (15 дюймов, 2016 год);

MacBook Pro (15 дюймов, 2017 год).

При наличии проблем специалисты проверят клавиатуру портативного компьютера и при необходимости осуществят либо её полную замену, либо замену отдельных клавиш. Работы будут выполняться бесплатно для владельцев.



