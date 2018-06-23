Apple починит «залипающие» клавиатуры в MacBook
Компания Apple инициировала сервисную программу по ремонту клавиатур в портативных компьютерах серий MacBook и MacBook Pro.
Речь идёт о клавиатурах с механизмом «бабочка». Кнопки данного типа начали использоваться в 2015 году, а сейчас «яблочная» империя применяет в ноутбуках решения «бабочка» второго поколения.
«Клавиатура с механизмом "бабочка" второго поколения стала удобнее, а скорость её отклика повысилась. Когда вы нажимаете на клавишу, она без малейших задержек опускается и поднимается», — заявляет Apple.
Однако многие пользователи столкнулись с рядом проблем. Жалобы связаны с тем, что при нажатии на кнопку символы могут не появляться или появляться многократно при единичном прикосновении. Более того, в ряде случаев отмечено полное «залипание» клавиш.
Изображения Apple
В Apple признали, что проблема может проявляться у многих портативных компьютеров. В их число входят следующие модели:
- MacBook (Retina, 12 дюймов, начало 2015 года);
- MacBook (Retina, 12 дюймов, начало 2016 года);
- MacBook (Retina, 12 дюймов, 2017 год);
- MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, два порта Thunderbolt 3);
- MacBook Pro (13 дюймов, 2017 год, два порта Thunderbolt 3);
- MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, четыре порта Thunderbolt 3);
- MacBook Pro (13 дюймов, 2017 год, четыре порта Thunderbolt 3);
- MacBook Pro (15 дюймов, 2016 год);
- MacBook Pro (15 дюймов, 2017 год).
При наличии проблем специалисты проверят клавиатуру портативного компьютера и при необходимости осуществят либо её полную замену, либо замену отдельных клавиш. Работы будут выполняться бесплатно для владельцев.
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