Apple починит «залипающие» клавиатуры в MacBook

Apple починит «залипающие» клавиатуры в MacBook

Компания Apple инициировала сервисную программу по ремонту клавиатур в портативных компьютерах серий MacBook и MacBook Pro.

Речь идёт о клавиатурах с механизмом «бабочка». Кнопки данного типа начали использоваться в 2015 году, а сейчас «яблочная» империя применяет в ноутбуках решения «бабочка» второго поколения.

«Клавиатура с механизмом "бабочка" второго поколения стала удобнее, а скорость её отклика повысилась. Когда вы нажимаете на клавишу, она без малейших задержек опускается и поднимается», — заявляет Apple.

Однако многие пользователи столкнулись с рядом проблем. Жалобы связаны с тем, что при нажатии на кнопку символы могут не появляться или появляться многократно при единичном прикосновении. Более того, в ряде случаев отмечено полное «залипание» клавиш.

Apple починит «залипающие» клавиатуры в MacBook

Изображения Apple

В Apple признали, что проблема может проявляться у многих портативных компьютеров. В их число входят следующие модели:

  • MacBook (Retina, 12 дюймов, начало 2015 года);
  • MacBook (Retina, 12 дюймов, начало 2016 года);
  • MacBook (Retina, 12 дюймов, 2017 год);
  • MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, два порта Thunderbolt 3);
  • MacBook Pro (13 дюймов, 2017 год, два порта Thunderbolt 3);
  • MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, четыре порта Thunderbolt 3);
  • MacBook Pro (13 дюймов, 2017 год, четыре порта Thunderbolt 3);
  • MacBook Pro (15 дюймов, 2016 год);
  • MacBook Pro (15 дюймов, 2017 год).

При наличии проблем специалисты проверят клавиатуру портативного компьютера и при необходимости осуществят либо её полную замену, либо замену отдельных клавиш. Работы будут выполняться бесплатно для владельцев.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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