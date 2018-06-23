Дженсен Хуанг раздал исследователям 12 видеокарт TITAN V CEO Edition

На конференции CVPR (Computer Vision and Pattern Recognition) в городе Солт-Лейк-Сити, что в американском штате Юта, произошло нерядовое событие: генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang) вручил двенадцати группам исследователей в области искусственного интеллекта по одному экземпляру видеокарты TITAN V CEO Edition. Репортаж об этом был опубликован в разделе блогов официального сайта #nvidia#.com.

Несмотря на то что автор публикации опустил технические подробности новой версии TITAN V, уже по надписи «32GB» на её упаковке стало ясно, что ИИ-исследователям достался не просто ускоритель TITAN поколения Volta в альтернативном исполнении, а адаптер с более серьёзными возможностями. С другой стороны, речь вряд ли идёт о принципиально новом GPU, поскольку профессиональный ускоритель NVIDIA Quadro GV100 на ядре GV100 так же, как и TITAN V CEO Edition, имеет в своём арсенале четыре кристалла буферной памяти HBM2 общим объёмом 32 Гбайт.

Quadro GV100

Слово «CEO» в названии устройства можно трактовать двояко. Самым простым объяснением является то, что под «генеральным директором» подразумевается сам Дженсен Хуанг и его широкий жест — подаренные исследователям видеокарты. По альтернативной версии, TITAN V CEO Edition с объёмом памяти в 32 Гбайт позже поступит в розничную продажу и будет адресован тем, кому приятно ассоциировать себя с генеральным директором либо иметь в распоряжении «директорскую» видеокарту.

Судя по всему, основное различие между TITAN V CEO Edition и Quadro GV100 будет на уровне программного обеспечения. Предварительно можно говорить о том, что «директорский» TITAN V оперирует 5120 потоковыми процессорами Volta, 640 блоками матричных вычислений (Tensor) и 128 блоками рендеринга (ROP). Буферная память с пропускной способностью около 900 Гбайт/с сообщается с 12-нм ядром GV100 по 4096-битной шине. «Чистая» производительность 32-гигабайтной версии TITAN V в матричных вычислениях достигает 125 Тфлопс, что приблизительно соответствует частоте GPU в 1450 МГц (как у обычного TITAN V). Энергопотребление ускорителя ожидается на уровне 250 Вт.

Синим выделены отключённые у обычного TITAN V два контроллера памяти и кристалл HBM2

За исключением расцветки, внешний вид TITAN V CEO Edition обещает быть идентичен Quadro GV100: карта длиной около 27 см будет занимать пространство двух слотов расширения и охлаждаться радиатором с испарительной камерой в основании и центробежным вентилятором.



