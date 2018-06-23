Дженсен Хуанг раздал исследователям 12 видеокарт TITAN V CEO Edition

Дженсен Хуанг раздал исследователям 12 видеокарт TITAN V CEO Edition

На конференции CVPR (Computer Vision and Pattern Recognition) в городе Солт-Лейк-Сити, что в американском штате Юта, произошло нерядовое событие: генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang) вручил двенадцати группам исследователей в области искусственного интеллекта по одному экземпляру видеокарты TITAN V CEO Edition. Репортаж об этом был опубликован в разделе блогов официального сайта #nvidia#.com.

Несмотря на то что автор публикации опустил технические подробности новой версии TITAN V, уже по надписи «32GB» на её упаковке стало ясно, что ИИ-исследователям достался не просто ускоритель TITAN поколения Volta в альтернативном исполнении, а адаптер с более серьёзными возможностями. С другой стороны, речь вряд ли идёт о принципиально новом GPU, поскольку профессиональный ускоритель NVIDIA Quadro GV100 на ядре GV100 так же, как и TITAN V CEO Edition, имеет в своём арсенале четыре кристалла буферной памяти HBM2 общим объёмом 32 Гбайт.

Дженсен Хуанг раздал исследователям 12 видеокарт TITAN V CEO Edition

Дженсен Хуанг раздал исследователям 12 видеокарт TITAN V CEO Edition

 

Quadro GV100

Слово «CEO» в названии устройства можно трактовать двояко. Самым простым объяснением является то, что под «генеральным директором» подразумевается сам Дженсен Хуанг и его широкий жест — подаренные исследователям видеокарты. По альтернативной версии, TITAN V CEO Edition с объёмом памяти в 32 Гбайт позже поступит в розничную продажу и будет адресован тем, кому приятно ассоциировать себя с генеральным директором либо иметь в распоряжении «директорскую» видеокарту.

Дженсен Хуанг раздал исследователям 12 видеокарт TITAN V CEO Edition

Судя по всему, основное различие между TITAN V CEO Edition и Quadro GV100 будет на уровне программного обеспечения. Предварительно можно говорить о том, что «директорский» TITAN V оперирует 5120 потоковыми процессорами Volta, 640 блоками матричных вычислений (Tensor) и 128 блоками рендеринга (ROP). Буферная память с пропускной способностью около 900 Гбайт/с сообщается с 12-нм ядром GV100 по 4096-битной шине. «Чистая» производительность 32-гигабайтной версии TITAN V в матричных вычислениях достигает 125 Тфлопс, что приблизительно соответствует частоте GPU в 1450 МГц (как у обычного TITAN V). Энергопотребление ускорителя ожидается на уровне 250 Вт.

Дженсен Хуанг раздал исследователям 12 видеокарт TITAN V CEO Edition

Синим выделены отключённые у обычного TITAN V два контроллера памяти и кристалл HBM2

За исключением расцветки, внешний вид TITAN V CEO Edition обещает быть идентичен Quadro GV100: карта длиной около 27 см будет занимать пространство двух слотов расширения и охлаждаться радиатором с испарительной камерой в основании и центробежным вентилятором.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
GPU NVIDIA Turing получат поддержку трассировки лучей и HDMI 2.1GPU NVIDIA Turing получат поддержку трассировки лучей и HDMI 2.1
Palit выпустила видеокарту GeForce GTX 1050 StormX с 3 Гбайт памятиPalit выпустила видеокарту GeForce GTX 1050 StormX с 3 Гбайт памяти
Каждый седьмой CPU Core i7-8086K может быть разогнан до 5,3 ГГцКаждый седьмой CPU Core i7-8086K может быть разогнан до 5,3 ГГц
Цена накопителей Toshiba OCZ RC100 NVMe M.2 SSD начинается с 50 евроЦена накопителей Toshiba OCZ RC100 NVMe M.2 SSD начинается с 50 евро
Портативный проектор Epic Event формирует изображение размером до 150 дюймовПортативный проектор Epic Event формирует изображение размером до 150 дюймов
Блок рекламы


Похожие новости
Palit выпустила видеокарту GeForce GTX 1050 StormX с 3 Гбайт памятиPalit выпустила видеокарту GeForce GTX 1050 StormX с 3 Гбайт памяти
Intel готовит свою первую дискретную видеокартуIntel готовит свою первую дискретную видеокарту
Клавиатуру Roccat Vulcan оснастили переключателями Titan SwitchКлавиатуру Roccat Vulcan оснастили переключателями Titan Switch
Ультрабук Honor Magicbook выйдет в версии Sharp Dragon Ryzen Edition с процессором AMDУльтрабук Honor Magicbook выйдет в версии Sharp Dragon Ryzen Edition с процессором AMD
Ноутбуки Dell 2018 Precision Developer Edition работают на UbuntuНоутбуки Dell 2018 Precision Developer Edition работают на Ubuntu
В тонком ноутбуке Asus ZenBook Pro 15 уместилась дискретная видеокартаВ тонком ноутбуке Asus ZenBook Pro 15 уместилась дискретная видеокарта
Intel покажет свою дискретную видеокарту на CES 2019Intel покажет свою дискретную видеокарту на CES 2019
Внешний накопитель Akitio Special Edition Node Lite собран на Intel OptaneВнешний накопитель Akitio Special Edition Node Lite собран на Intel Optane
Представлен недорогой телевизор Xiaomi Mi TV 4A Youth EditionПредставлен недорогой телевизор Xiaomi Mi TV 4A Youth Edition
Внешняя видеокарта для ноутбуков eX Core щеголяет компактным корпусомВнешняя видеокарта для ноутбуков eX Core щеголяет компактным корпусом
Последние новости
Подгружаем последние новости