Корпус SilverStone Lucid LD01 опоясывают панели из закалённого стекла

Корпус SilverStone Lucid LD01 опоясывают панели из закалённого стекла

Компания SilverStone выпустила компьютерный корпус Lucid LD01 со строгим дизайном, подходящий для установки материнских плат формата Micro-ATX, Mini-DTX и Mini-ITX.

Новинку опоясывают панели из закалённого стекла с окантовкой из нержавеющей стали: они установлены в боковых частях и спереди. Габариты изделия составляют 218 ? 390 ? 431 мм.

Архитектура корпуса предполагает «перевёрнутую» установку материнской платы. За счёт этого достигается более высокая эффективность охлаждения дискретных графических ускорителей и других карт расширения.

Корпус SilverStone Lucid LD01 опоясывают панели из закалённого стекла

В систему можно установить до трёх устройств хранения данных типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё два накопителя в форм-факторе 2,5 дюйма. Доступно пять слотов расширения.

Корпус SilverStone Lucid LD01 опоясывают панели из закалённого стекла

Новинка может похвастаться хорошо организованным пространством для прокладки кабелей. Длина видеоадаптеров может достигать 370 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 168 мм, а максимально допустимая длина блока питания — 220 мм.

Корпус SilverStone Lucid LD01 опоясывают панели из закалённого стекла

Предусмотрена возможность использования воздушной или жидкостной системы охлаждения. Схема расположения вентиляторов выглядит следующим образом: 2 ? 120/140 мм спереди, 2 ? 120/140 мм сверху и 1 ? 120 мм сзади. При установке СЖО спереди и сверху можно разместить радиатор формата 120/140/240/280 мм, сзади — формата 120 мм.

Корпус SilverStone Lucid LD01 опоясывают панели из закалённого стекла

В верхней части корпуса располагаются гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 Type-A и один порт USB 3.0 Gen1 Type-C. Весит новинка 7,45 кг.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
GPU NVIDIA Turing получат поддержку трассировки лучей и HDMI 2.1GPU NVIDIA Turing получат поддержку трассировки лучей и HDMI 2.1
Palit выпустила видеокарту GeForce GTX 1050 StormX с 3 Гбайт памятиPalit выпустила видеокарту GeForce GTX 1050 StormX с 3 Гбайт памяти
Каждый седьмой CPU Core i7-8086K может быть разогнан до 5,3 ГГцКаждый седьмой CPU Core i7-8086K может быть разогнан до 5,3 ГГц
AMD нарастила долю на настольном рынке, но на мобильном прогресса нетAMD нарастила долю на настольном рынке, но на мобильном прогресса нет
Цена накопителей Toshiba OCZ RC100 NVMe M.2 SSD начинается с 50 евроЦена накопителей Toshiba OCZ RC100 NVMe M.2 SSD начинается с 50 евро
Блок рекламы


Похожие новости
Корпус Cooler Master MasterBox E300L рассчитан на платы Micro-ATX и Mini-ITXКорпус Cooler Master MasterBox E300L рассчитан на платы Micro-ATX и Mini-ITX
Cougar Trofeo: элегантный и функциональный ПК-корпусCougar Trofeo: элегантный и функциональный ПК-корпус
Корпус Cougar Gemini X позволяет сформировать сразу две компьютерные системыКорпус Cougar Gemini X позволяет сформировать сразу две компьютерные системы
Вентиляторы SilverStone AP-ARGB представлены в версиях размером 120 и 140 ммВентиляторы SilverStone AP-ARGB представлены в версиях размером 120 и 140 мм
Cooler Master CMP 500/501: ПК-корпус с двумя вариантами исполнения лицевой панелиCooler Master CMP 500/501: ПК-корпус с двумя вариантами исполнения лицевой панели
Cougar Puritas: корпус для игрового ПК с панелями из закалённого стеклаCougar Puritas: корпус для игрового ПК с панелями из закалённого стекла
Sharkoon VS7 Window: ПК-корпус со строгим дизайном и смотровым окномSharkoon VS7 Window: ПК-корпус со строгим дизайном и смотровым окном
Корпус Cougar Turret оборудован двумя вентиляторами Vortex LEDКорпус Cougar Turret оборудован двумя вентиляторами Vortex LED
Неттоп ECS Liva One Pus SoC продемонстрировал минимальный объем корпусаНеттоп ECS Liva One Pus SoC продемонстрировал минимальный объем корпуса
Lenovo Legion Cube C530 и C730: игровые ПК в компактном корпусеLenovo Legion Cube C530 и C730: игровые ПК в компактном корпусе
Последние новости
Подгружаем последние новости