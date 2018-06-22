Корпус SilverStone Lucid LD01 опоясывают панели из закалённого стекла

Компания SilverStone выпустила компьютерный корпус Lucid LD01 со строгим дизайном, подходящий для установки материнских плат формата Micro-ATX, Mini-DTX и Mini-ITX.

Новинку опоясывают панели из закалённого стекла с окантовкой из нержавеющей стали: они установлены в боковых частях и спереди. Габариты изделия составляют 218 ? 390 ? 431 мм.

Архитектура корпуса предполагает «перевёрнутую» установку материнской платы. За счёт этого достигается более высокая эффективность охлаждения дискретных графических ускорителей и других карт расширения.

В систему можно установить до трёх устройств хранения данных типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё два накопителя в форм-факторе 2,5 дюйма. Доступно пять слотов расширения.

Новинка может похвастаться хорошо организованным пространством для прокладки кабелей. Длина видеоадаптеров может достигать 370 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 168 мм, а максимально допустимая длина блока питания — 220 мм.

Предусмотрена возможность использования воздушной или жидкостной системы охлаждения. Схема расположения вентиляторов выглядит следующим образом: 2 ? 120/140 мм спереди, 2 ? 120/140 мм сверху и 1 ? 120 мм сзади. При установке СЖО спереди и сверху можно разместить радиатор формата 120/140/240/280 мм, сзади — формата 120 мм.

В верхней части корпуса располагаются гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 Type-A и один порт USB 3.0 Gen1 Type-C. Весит новинка 7,45 кг.



