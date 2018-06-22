Корпус Cooler Master MasterBox E300L рассчитан на платы Micro-ATX и Mini-ITX

Корпус Cooler Master MasterBox E300L рассчитан на платы Micro-ATX и Mini-ITX

Компания Cooler Master анонсировала корпус MasterBox E300L, предназначенный для создания относительно недорогих настольных компьютеров на основе материнских плат типоразмера Micro-ATX и Mini-ITX.

Новинка выполнена в чёрном цвете. Пользователи смогут выбирать между модификациями с акцентами красного, синего и серебристого цвета. Габариты составляют 448 ? 180 ? 364 мм.

Корпус Cooler Master MasterBox E300L рассчитан на платы Micro-ATX и Mini-ITX

Корпус допускает установку одного 5,25-дюймового устройства, двух накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и трёх накопителей стандарта 2,5 дюйма. Есть четыре посадочных места для карт расширения.

Корпус Cooler Master MasterBox E300L рассчитан на платы Micro-ATX и Mini-ITX

Возможно использование дискретного графического ускорителя длиной до 363 мм. Высота процессорного охладителя не должна превышать 148 мм. Максимальная длина блока питания — 180 мм.

Корпус Cooler Master MasterBox E300L рассчитан на платы Micro-ATX и Mini-ITX

Компьютер на базе MasterBox E300L будет использовать воздушную систему охлаждения. Спереди можно установить один вентилятор диаметром 80, 90 или 120 мм, сзади — один кулер размером 80 или 90 мм.

На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Цена новинки не раскрывается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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