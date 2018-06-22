Корпус Cooler Master MasterBox E300L рассчитан на платы Micro-ATX и Mini-ITX

Компания Cooler Master анонсировала корпус MasterBox E300L, предназначенный для создания относительно недорогих настольных компьютеров на основе материнских плат типоразмера Micro-ATX и Mini-ITX.

Новинка выполнена в чёрном цвете. Пользователи смогут выбирать между модификациями с акцентами красного, синего и серебристого цвета. Габариты составляют 448 ? 180 ? 364 мм.

Корпус допускает установку одного 5,25-дюймового устройства, двух накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и трёх накопителей стандарта 2,5 дюйма. Есть четыре посадочных места для карт расширения.

Возможно использование дискретного графического ускорителя длиной до 363 мм. Высота процессорного охладителя не должна превышать 148 мм. Максимальная длина блока питания — 180 мм.

Компьютер на базе MasterBox E300L будет использовать воздушную систему охлаждения. Спереди можно установить один вентилятор диаметром 80, 90 или 120 мм, сзади — один кулер размером 80 или 90 мм.

На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Цена новинки не раскрывается.



