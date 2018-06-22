На рынке игровых ноутбуков наблюдается обострение конкурентной борьбы

На рынке игровых ноутбуков наблюдается обострение конкурентной борьбы

На мировом рынке портативных компьютеров игрового класса наметилась перестановка сил, о чём сообщает ресурс DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники.

До сих пор ведущими игроками сферы игровых ноутбуков являлись ASUS и MSI. Так, в 2017 году эти компании выпустили в общей сложности 2,4–2,5 млн геймерских лэптопов, заняв в результате около 50 % отрасли.

Однако в последнее время возрастает давление со стороны таких поставщиков, как Dell, Lenovo, HP и Acer. Ценовые войны приводят к переделу рынка, а также к сокращению доли его прежних лидеров.

В первой половине текущего года ASUS удалось сохранить первое место в списке ведущих поставщиков: компания реализовала примерно 600 тыс. игровых ноутбуков.

На рынке игровых ноутбуков наблюдается обострение конкурентной борьбы

На второе место по итогам января–июня вырвалась Dell с 500 тыс. отгруженных портативных компьютеров игрового класса (под брендом Alienware). Эта компания рассчитывает реализовать по итогам всего 2018 года до 1 млн игровых ноутбуков или даже больше.

Компания Lenovo планирует отгрузить в текущем году от 800 тыс. до 900 тыс. игровых лэптопов. Acer рассчитывает на продажи примерно 500 тыс. устройств.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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