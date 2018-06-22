У Samsung и SK Hynix проблемы с 18-нм производством DRAM

У Samsung и SK Hynix проблемы с 18-нм производством DRAM

Тайваньский интернет-ресурс DigiTimes со ссылкой на местные источники сообщил, что компании Samsung и SK Hynix якобы испытывают проблемы с производством 18-нм чипов памяти типа DRAM (DDR4). В производстве техпроцесс с нормами 18 нм до сих пор ведёт себя нестабильно, отчего напрямую страдают объёмы выпуска этой дефицитной продукции. Ситуацию спасает лишь то, что уровень брака оказывается высоким только при производстве высокоплотной серверной памяти. Такая память проходит более тщательный отбор, чем память для настольных ПК и ноутбуков и чаще уходит в брак.

Если верить источнику, до возобновления стабильного производства американские и китайские производители серверных модулей памяти приостановили закупки 18-нм чипов DRAM у Samsung и SK Hynix. Компании Alibaba, Huawei, Lenovo и Tencent, например, переключились на закупки 20-нм микросхем DRAM. К счастью для нас, возникшая неопределённость не обещает привести к росту цен на память, а даже ускорит снижение оптовой стоимости памяти в третьем квартале. По мнению специалистов, не попавшие в серверы 18-нм чипы DRAM будут без проблем работать в настольных и мобильных компьютерах и не усугубят ситуацию с дефицитом этой продукции.

У Samsung и SK Hynix проблемы с 18-нм производством DRAM

Восстановление уровня выхода годных 18-нм чипов памяти на заводах Samsung и SK Hynix может продлиться свыше двух месяцев. Для каждого из двух южнокорейских производителей 18-нм техпроцесс производства DRAM относится к первому поколению техпроцессов класса 10-нм. По идее с ним не должно быть проблем ни у Samsung, ни у SK Hynix. Тем не менее, о проблемах сообщают и ситуация на рынке памяти снова может измениться.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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