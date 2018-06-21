Plantronics RIG 500 PRO: серия игровых гарнитур с оригинальным дизайном

Plantronics RIG 500 PRO: серия игровых гарнитур с оригинальным дизайном

Компания Plantronics представила игровые гарнитуры серии RIG 500 PRO, предназначенные для использования с персональными компьютерами и консолями.

Новинки выделяются оригинальным дизайном. Конструкция предусматривает использование металлического оголовья, чашек с амортизацией вибрации и 50-миллиметровых излучателей. Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц.

Plantronics RIG 500 PRO: серия игровых гарнитур с оригинальным дизайном

Имеется микрофон с функцией шумоподавления, который предусматривает возможность отключения звука путём поворота штанги. На соединительном кабеле предусмотрен регулятор громкости.

Plantronics RIG 500 PRO: серия игровых гарнитур с оригинальным дизайном

Наушники с амбушюрами из двойного материала, состоящего из влагопоглощающей ткани и искусственной кожи, обеспечивают устранение отвлекающего фонового шума, поддержание комфортной температуры и удобство во время «жарких» баталий.

Plantronics RIG 500 PRO: серия игровых гарнитур с оригинальным дизайном

Стандартная версия новинки обойдётся приблизительно в 100 долларов США. За 150 долларов можно будет приобрести модификацию RIG 500 PRO Esports Edition: эта гарнитура получила специальный регулятор уровня звукового сопровождения, который интегрируется с игровым контроллером и позволяет с лёгкостью настраивать общий уровень громкости, не отвлекаясь от игры.

Plantronics RIG 500 PRO: серия игровых гарнитур с оригинальным дизайном


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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