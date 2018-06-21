Cougar Trofeo: элегантный и функциональный ПК-корпус

Cougar Trofeo: элегантный и функциональный ПК-корпус

Компания Cougar продолжает расширять семейство компьютерных корпусов: очередной новинкой стала модель под названием Trofeo, выполненная в формате Mid-Tower.

Изделие получило строгий и в то же время элегантный облик. Боковая стенка выполнена из закалённого стекла. Габариты составляют 205 ? 490 ? 440 мм.

Корпус обладает хорошей функциональностью. Допускается установка материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, а длина дискретных графических ускорителей может достигать 360 мм.

Cougar Trofeo: элегантный и функциональный ПК-корпус

Вентиляторы воздушной системы охлаждения монтируются по следующей схеме: 3 ? 120 мм спереди, 2 ? 120/140 мм сверху, 3 ? 120 мм снизу и 1 ? 120 мм сзади. При использовании жидкостного охлаждения возможна установка радиатора 280/240/140/120 сверху и 120 мм сзади. Максимально допустимая высота процессорного кулера — 160 мм.

Cougar Trofeo: элегантный и функциональный ПК-корпус

Система может быть оборудована двумя 3,5-дюймовыми накопителями и тремя накопителями формата 2,5 дюйма. Количество посадочных мест для карт расширения равно семи.

На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и один порт USB 2.0.

Сроки начала продаж и ориентировочная цена корпуса Cougar Trofeo не раскрываются.

Cougar Trofeo: элегантный и функциональный ПК-корпус


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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