Cooler Master CK550: механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопок
Компания Cooler Master анонсировала игровую клавиатуру CK550, которая поступит в продажу до конца июня по ориентировочной цене 90 долларов США.
Новинка относится к механическому типу. Она наделена надёжными переключателями, рассчитанными на 50 млн срабатываний. Покупатели смогут выбирать между тремя модификациями — Brown Switch, Blue Switch и Red Switch.
Клавиатура получила индивидуальную RGB-подсветку кнопок с 16,7 млн цветовых оттенков. Поддерживается большое количество различных эффектов, настраивать которые можно при помощи сопутствующего программного обеспечения.
Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB; длина кабеля составляет 1,8 метра. Частота опроса достигает 1000 Гц, время отклика — 1 мс.
В новинке используется 32-битный процессор ARM Cortex M3. Для хранения пользовательских профилей есть 512 Кбайт встроенной памяти.
Управление мультимедийным плеером осуществляется через клавишу FN. Говорится о возможности записи макрокоманд «на лету».
Габариты составляют 460 ? 135 ? 41 мм, вес — 850 граммов.
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