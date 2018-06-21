Cooler Master CK550: механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопок

Cooler Master CK550: механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопок

Компания Cooler Master анонсировала игровую клавиатуру CK550, которая поступит в продажу до конца июня по ориентировочной цене 90 долларов США.

Новинка относится к механическому типу. Она наделена надёжными переключателями, рассчитанными на 50 млн срабатываний. Покупатели смогут выбирать между тремя модификациями — Brown Switch, Blue Switch и Red Switch.

Клавиатура получила индивидуальную RGB-подсветку кнопок с 16,7 млн цветовых оттенков. Поддерживается большое количество различных эффектов, настраивать которые можно при помощи сопутствующего программного обеспечения.

Cooler Master CK550: механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопок

Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB; длина кабеля составляет 1,8 метра. Частота опроса достигает 1000 Гц, время отклика — 1 мс.

В новинке используется 32-битный процессор ARM Cortex M3. Для хранения пользовательских профилей есть 512 Кбайт встроенной памяти.

Cooler Master CK550: механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопок

Управление мультимедийным плеером осуществляется через клавишу FN. Говорится о возможности записи макрокоманд «на лету».

Габариты составляют 460 ? 135 ? 41 мм, вес — 850 граммов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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