IDC: квартальные поставки AR/VR-шлемов рухнули на треть

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала прогноз по мировому рынку шлемов дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности на ближайшие годы.

Данные IDC учитывают поставки устройств всех типов. Это гарнитуры, лишённые собственного дисплея (для работы требуется установка смартфона), самодостаточные гаджеты «всё в одном», а также шлемы, полагающиеся на внешний вычислительный узел (компьютер или игровую приставку).

Сообщается, что в первом квартале текущего года поставки AR/VR-шлемов рухнули практически на треть — на 30,5 %, составив только 1,2 млн единиц. Такую ситуацию аналитики связывают с тем, что производители смартфонов прекратили поставлять VR-гарнитуры в комплекте с аппаратами топового уровня.

По итогам 2018 года в целом, как ожидается, поставки AR/VR-устройств поднимутся примерно на 6 %, достигнув 8,9 млн единиц. Причём около 8,1 млн в общем объёме поставок составят гаджеты виртуальной реальности. Доля таких устройств окажется на уровне 91,8 %.

К 2022 году отгрузки AR/VR-шлемов, согласно прогнозам IDC, увеличатся до 65,9 млн штук. Из них 39,2 млн единиц составят шлемы виртуальной реальности. Доля таких устройств к указанному году сократится до 59,4 %.



