Корпус Cougar Gemini X позволяет сформировать сразу две компьютерные системы

Компания Cougar анонсировала весьма любопытную новинку — компьютерный корпус Gemini X, адресованный энтузиастам и требовательным любителям игр.

Разработчик относит изделие к решениям Dual Tower. На основе корпуса можно сформировать сразу две компьютерные системы — основную и вспомогательную.

В конструкции новинки применяются алюминий и закалённое стекло толщиной 5 мм. Габариты составляют 423 ? 635 ? 525 мм. Корпус выкрашен в чёрный цвет.

В составе основной системы можно использовать материнские платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и CEB. Есть посадочные места для восьми карт расширения. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 350 мм.

Компьютер может быть оборудован воздушной или жидкостной системой охлаждения. Во втором случае допускается монтаж радиаторов формата 120 и 240 мм. Максимально допустимая высота процессорного кулера — 140 мм.

Вспомогательная система полагается на плату Mini-ITX. Можно задействовать две карты расширения, включая дискретный графический ускоритель длиной до 330 мм.

Допускается установка четырёх накопителей типоразмера 3,5 дюйма и четырёх устройств хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма. Каждая из систем предлагает порты USB 3.1 Gen2 Type-C и USB 3.0 (?2), гнёзда для наушников и микрофона.



