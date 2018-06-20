Корпус Cougar Gemini X позволяет сформировать сразу две компьютерные системы

Корпус Cougar Gemini X позволяет сформировать сразу две компьютерные системы

Компания Cougar анонсировала весьма любопытную новинку — компьютерный корпус Gemini X, адресованный энтузиастам и требовательным любителям игр.

Разработчик относит изделие к решениям Dual Tower. На основе корпуса можно сформировать сразу две компьютерные системы — основную и вспомогательную.

Корпус Cougar Gemini X позволяет сформировать сразу две компьютерные системы

В конструкции новинки применяются алюминий и закалённое стекло толщиной 5 мм. Габариты составляют 423 ? 635 ? 525 мм. Корпус выкрашен в чёрный цвет.

Корпус Cougar Gemini X позволяет сформировать сразу две компьютерные системы

В составе основной системы можно использовать материнские платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и CEB. Есть посадочные места для восьми карт расширения. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 350 мм.

Корпус Cougar Gemini X позволяет сформировать сразу две компьютерные системы

Компьютер может быть оборудован воздушной или жидкостной системой охлаждения. Во втором случае допускается монтаж радиаторов формата 120 и 240 мм. Максимально допустимая высота процессорного кулера — 140 мм.

Вспомогательная система полагается на плату Mini-ITX. Можно задействовать две карты расширения, включая дискретный графический ускоритель длиной до 330 мм.

Корпус Cougar Gemini X позволяет сформировать сразу две компьютерные системы

Допускается установка четырёх накопителей типоразмера 3,5 дюйма и четырёх устройств хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма. Каждая из систем предлагает порты USB 3.1 Gen2 Type-C и USB 3.0 (?2), гнёзда для наушников и микрофона.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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