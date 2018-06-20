Anker Nebula Mars II: портативный проектор «всё в одном» на базе Android 7.1
В продажу поступил проектор Anker Nebula Mars II, который можно использовать в качестве портативного кинотеатра или системы для проведения презентаций.
Новинка представляет собой устройство «всё в одном». Возможно формирование изображения размером от 30 до 150 дюймов по диагонали с разрешением 1280 ? 720 пикселей (формат HD). Яркость составляет 300 ANSI люмен.
Проектор наделён аудиосистемой с двумя 10-ваттными динамиками, которая выдаёт довольно качественный звук с насыщенными низкими частотами. Встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 12 500 мА·ч обеспечивает до четырёх часов автономной работы.
В устройстве применён четырёхъядерный процессор, функционирующий в тандеме с 1 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-модуля равна 8 Гбайт. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.0, интерфейсы HDMI 1.4 и USB 2.0.
Проектор работает под управлением операционной системы Android 7.1. Использовать устройство можно в паре со смартфонами и планшетами на базе Android и iOS. Предусмотрен режим портативного динамика для прослушивания музыки. Имеется ручка для переноски.
Приобрести портативный проектор Anker Nebula Mars II можно по ориентировочной цене 540 долларов США.
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