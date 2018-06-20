Каждый седьмой CPU Core i7-8086K может быть разогнан до 5,3 ГГц

Каждый седьмой CPU Core i7-8086K может быть разогнан до 5,3 ГГц

Известный энтузиаст Дэвид Шор (David Schor), который в своё время навёл инженеров и маркетологов Intel на мысль о выпуске процессора Core i7-8086K, продолжает внимательно следить за «своим» CPU. В недавней публикации на ресурсе WikiChip Fuse Дэвид привёл статистику разгона флагманской на сегодняшний день модели семейства Coffee Lake-S и сравнил её показатели с более скромными шестиядерными процессорами Core i7-8700K и Core i5-8600K. Источником сведений стал американский интернет-магазин для оверклокеров Silicon Lottery, специализирующийся на продаже «скальпированных» и протестированных на предмет разгона CPU Intel в конструктиве LGA1151 и LGA2066.

Опыт Silicon Lottery показал, что Core i7-8086K в среднем превосходит Core i7-8700K по показателю максимальной частоты в разгоне. Так, 60 % чипов с индексом 8086K способны достичь отметки 5,2 ГГц и 14 % — 5,3 ГГц. В то же время половина процессоров Core i7-8700K способна работать только на 5,1 ГГц и лишь немногие — на 5,2 ГГц. Для рядового пользователя разница в 100–200 МГц не играет особой роли, а вот любителям разгона Core i7-8086K должен понравиться больше.

Каждый седьмой CPU Core i7-8086K может быть разогнан до 5,3 ГГц

Актуальная статистика выводит «8086-й» на первое место по разгонному потенциалу среди старших Coffee Lake-S. При этом второе занимает не Core i7-8700K, а 6-ядерный/6-поточный Core i5-8600K. Лучшая восприимчивость последнего к разгону, скорее всего, объясняется отсутствием у него поддержки технологии Hyper-Threading и меньшим тепловыделением.

Каждый седьмой CPU Core i7-8086K может быть разогнан до 5,3 ГГц

Наверное, самым любопытным открытием Silicon Lottery стало различие в «поведении» процессоров Core i7-8700K, поступивших в интернет-магазин в ноябре прошлого года и январе и июне нынешнего. Экземпляры конца осени позволяли рассчитывать на разгон до 5,1 ГГц в шести случаев из десяти, но уже два месяца спустя количество удачных CPU заметно снизилось. Объяснить данный феномен можно как тем, что Intel изначально перестраховалась, готовя релиз Core i7-8700K, так и целенаправленным отбором лучших кристаллов Coffee Lake-S для выпуска его преемника в дальнейшем.

Каждый седьмой CPU Core i7-8086K может быть разогнан до 5,3 ГГц

Последняя оценка потенциала Core i7-8700K, наоборот, стала свидетельством улучшения ситуации, если, конечно, не считать то, что до 5,3 ГГц не смог дотянуть ни один из CPU. Очевидно, лучшие экземпляры были использованы для производства Core i7-8086K.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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