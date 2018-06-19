Размер новых 4К-панелей Acer достигает 55 дюймов

Размер новых 4К-панелей Acer достигает 55 дюймов

Компания Acer до конца июня начнёт продажи гигантских мониторов EB550Kbmiiipx и EB490QKbmiiipfx, выполненных на матрице IPS размером соответственно 54,6 и 48,5 дюймов по диагонали.

Обе новинки обладают разрешением 3840 ? 2160 пикселей — формат 4К. Говорится о поддержке HDR10, а также функций Picture in Picture (PIP) и Picture by Picture (PBP).

Яркость составляет 300 кд/м2, контрастность — 1200:1. Время отклика равно 4 мс. Заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC.

Для подключения источников сигнала предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI 2.0, HDMI 1.4 (?2) и DisplayPort 1.2, а также аналоговый разъём D-Sub. Оснащение включает 5-ваттные стереофонические динамики.

Размер новых 4К-панелей Acer достигает 55 дюймов

Реализована технология Blue Light Filter, которая способствует сокращению интенсивности синего цвета подсветки. Система Flicker Less, в свою очередь, устраняет мерцание. Эти функции повышают комфорт при длительной работе и снижают нагрузку на зрительный аппарат.

Старшая из двух новинок имеет размеры 1241,6 ? 237,4 ? 779,7 мм (с подставкой) и весит 14,4 кг. Габариты младшей составляют 1108,5 ? 237,4 ? 700,4 мм, вес — 12,1 кг. Цена — 800 и 550 долларов США соответственно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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