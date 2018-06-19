Intеl ответила на троллинг AMD относительно розыгрыша Core i7-8086K
Напомним: суровые маркетологи AMD решили пойти в атаку на Intel, предложив четырём десяткам из восьми тысяч победителей юбилейного розыгрыша процессоров Intel Core i7-8086K Limited Edition поменять их новенькие 6-ядерные чипы на 16-ядерные AMD Ryzen Threadripper 1950X. Более того, «красные» прямо заявили, что Intel — это прошлое высокопроизводительных CPU, а AMD — будущее.
«Синие» не стали отмалчиваться и решили подтрунить над конкурентом в ответ. На своём официальном аккаунте в Twitter они с мягким юмором написали: «AMD Ryzen, если вы тоже хотели заполучить процессор Intel Core i7-8086K, вы могли бы просто попросить у нас. :) Спасибо, что помогли нам отпраздновать юбилей 8086!».
.@AMDRyzen, if you wanted an Intel Core i7-8086K processor too, you could have just asked us. :) Thanks for helping us celebrate the 8086! pic.#twitter#.com/ZKKayaws7u
— Intel Gaming (@IntelGaming) 18 июня 2018 г.
Если оставить юмористические подколки за скобками, нельзя не порадоваться, что на застоявшийся рынок настольных процессоров x86 возвратилась так долго отсутствовавшая здоровая конкуренция не только в нижнем, но и в верхнем ценовых сегментах. Эта ситуация может лишь радовать конечных пользователей, уже получающих плоды в виде нового витка гонки производительности и цены. Одним из очевидных последствий стал ожидаемый многими рост количества вычислительных ядер.
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