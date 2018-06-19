Вентиляторы SilverStone AP-ARGB представлены в версиях размером 120 и 140 мм

Компания SilverStone анонсировала вентиляторы охлаждения серии AP-ARGB, наделённые многоцветной светодиодной подсветкой.

Новинки представлены в вариантах диаметром 120 мм (модель SST-AP124-ARGB) и 140 мм (версия SST-AP142-ARGB). В конструкции применены двойные подшипники; заявленный срок службы достигает 70 тыс. часов.

Скорость вращения вентилятора диаметром 120 мм управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту. Устройство способно создавать воздушный поток до 43 м3 в час. Уровень шума не превышает 23,54 дБА.

Вторая новинка — модель диаметром 140 мм — обладает скоростью вращения от 500 до 1500 оборотов в минуту. Поток воздуха достигает 75 м3 в час, уровень шума — не более 23,54 дБА.

Система подсветки в обоих случаях выполнена на основе 24 светодиодов. Управление может осуществляться через совместимую материнскую плату или посредством контроллера.

Размеры вентиляторов составляют 120 ? 120 ? 25 мм и 140 ? 140 ? 25 мм. О цене пока ничего не сообщается.



