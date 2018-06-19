Cooler Master CMP 500/501: ПК-корпус с двумя вариантами исполнения лицевой панели

В ассортименте компании Cooler Master появились компьютерные корпуса CMP 500 и CMP 501 формата Mid-Tower, рассчитанные на относительно недорогие настольные системы.

Новинки допускают установку материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Внутри есть место для семи карт расширения, причём длина дискретных графических ускорителей может достигать 426 мм.

Корпуса различаются исполнением фронтальной панели. При этом обе модели выполнены в чёрном цвете и наделены смотровым окном. Габариты составляют 426 ? 499 ? 215 мм.

Предусмотрен один отсек для 5,25-дюймового устройства. Можно установить два 3,5-дюймовых накопителя и два накопителя в форм-факторе 2,5 дюйма. Длина блока питания не должна превышать 180 мм.

Новинки позволяют применять воздушную или жидкостную систему охлаждения. В первом случае вентиляторы монтируются по следующей схеме: 2 ? 120/140 мм спереди, 2 ? 120 мм сверху и 1 ? 120 мм сзади. Радиаторы СЖО могут быть установлены следующим образом: 120/140/240 мм спереди, 120/240 мм сверху и 120 мм сзади.

На планке с разъёмами в верхней части расположены порты USB 3.0, USB 2.0, гнёзда для наушников и микрофона. Говорится о поддержке процессорных охладителей высотой до 172 мм.



