Cougar Puritas: корпус для игрового ПК с панелями из закалённого стекла

Дебютировал компьютерный корпус Cougar Puritas: новинка призвана стать основой мощной игровой системы с эффектным внешним обликом и хорошим охлаждением.

Изделие соответствует формату Mid-Tower. Корпус оснащён четырьмя панелями из закалённого стекла: они установлены в боковых частях, спереди и сверху. За лицевым стеклом расположены три вентилятора Cougar Vortex LED с яркой подсветкой.

Допускается применение материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. В систему можно установить до трёх дискретных графических ускорителей длиной до 425 мм.

Общее число посадочных мест для карт расширения равно семи. Есть место для двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и для четырёх устройств хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма.

В корпусе можно задействовать в общей сложности до десяти 120-миллиметровых вентиляторов. Они монтируются по следующей схеме: три спереди, три сверху, два в боковой части, по одному снизу и сзади.

Те, кто отдают предпочтение жидкостному охлаждению, смогут расположить радиаторы следующим образом: 360/240/120 мм спереди, 360/240/120 мм сверху, 240/120 мм сбоку, 120 мм снизу и 120 мм сзади.

Высота процессорного кулера может достигать 160 мм. В верхней части расположены порты USB 3.0 (?2), гнёзда для наушников и микрофона. Габариты корпуса — 218 ? 520 ? 490 мм.



