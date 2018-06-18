Palit выпустила видеокарту GeForce GTX 1050 StormX с 3 Гбайт памяти
Palit Microsystems присоединилась к числу производителей видеокарт GeForce GTX 1050 3GB, выпустив модель с приставкой StormX. Последняя в номенклатуре Palit почти всегда означает использование внешне простой системы охлаждения с одним вентилятором, и новинка не стала в этом плане исключением. Адаптер GeForce GTX 1050 StormX 3GB (артикул NE51050018FE-1070F) при желании можно разместить в компактном корпусе форм-фактора Mini-ITX или Mini-Tower/Micro-ATX с пространством для двухслотовой видеокарты. В высоту ускоритель занимает 112 мм, в длину — 166 мм.
Предустановленный кулер весьма напоминает коробочные (box) системы охлаждения процессоров Intel. Его конструкция состоит из веерообразного алюминиевого радиатора и осевого вентилятора диаметром около 80 мм. Подробности схемотехнического дизайна печатной платы скрывает рельефный кожух. Интерфейсом подключения адаптера к материнской плате служит PCI Express 3.0 x16@x8. Точной информации о наличии либо отсутствии у видеокарты Palit GeForce GTX 1050 StormX 3GB шестиконтактного разъёма питания PCI-E Power пока нет. Весьма вероятно, что на нём производитель сэкономил, как и в случае с GeForce GTX 1050 StormX 2GB.
Лежащий в основе рассматриваемой карты графический процессор Pascal GP107-350 оперирует 768 шейдерными и 48 текстурными блоками в сочетании с 24 блоками рендеринга и 96-битной шиной памяти. По умолчанию GPU тактуется на 1392–1518 МГц, что соответствует рекомендациям NVIDIA. В свою очередь, микросхемы буферной памяти GDDR5 работают на 1750 (7000) МГц, обеспечивая ПСП на уровне 84 Гбайт/с. Напомним, что пропускная способность памяти у видеокарт GeForce GTX 1050 2GB и GeForce GTX 1050 Ti 4GB заметно выше — 112 Гбайт/с (за счёт 128-битной шины).
Похожая внешне модель Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX
Часть монтажной пластины ускорителя GeForce GTX 1050 StormX 3GB имеет отверстия, напоминающие своей формой соты. Видеовыходы Dual-Link DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4 расположены в один ряд.
Пока есть все основания полагать, что новинка обойдётся покупателям дешевле подавляющего большинства карт того же класса (GeForce GTX 1050 3GB). С другой стороны, сочетание 96-битной шины и 3 Гбайт памяти GDDR5 в целом обещает быть дороже комбинации 128-битной шины и 2 Гбайт GDDR5. Обзоры ускорителей на базе ядра GP107-350 выйдут несколько позже.
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18.06.2018 15:46