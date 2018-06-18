Анонсирован недорогой роутер Xiaomi Mi WiFi Router 4Q

Компания Xiaomi провела анонс нового недорогого маршрутизатора Mi WiFi Router 4Q с современными возможностями, но все же базового. Стоит он менее 20 долларов США при заказе из Поднебесной, и его характеристики при таком ценнике вопросов не вызывают, в отличие от цвета корпуса.



Новый Xiaomi Mi WiFi Router 4Q оценили в 15 долларов США и зачем-то покрасили в голубой цвет, притом даже антенны, коих здесь сразу три. Роутер несет в себе 16 Мб ROM и 64 Мб RAM, процессор от Qualcomm с частотой 775 МГц и поддержку MIMO 3x3, благодаря чему скорость передачи данных достигает 450 Мбит в секунду по диапазону WI-FI 802.11n 2,4 ГГц. Увы, 5 ГГц данный роутер уже не тянет.



Новый Xiaomi Mi WiFi Router 4Q готов предложить кнопку под названием MiNET, которая не делает то, о чем вы подумали и даже не вызывает тех, кто умеет это делать. Она создана для подключения устройств умного дома в одно касание, если эти устройства созданы самой Сяоми. Также роутер располагает одним портом WAN и двумя LAN, каждый на 100 Мбит, а вот порта USB здесь, к сожалению, нет. Также у Xiaomi Mi WiFi Router 4Q нет и веб-интерфейса, так что настраивать его придется через веб-приложение на Android. Но зато всего $15, а это очень низкая цена за перечисленные возможности.