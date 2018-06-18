Epic Event – проектор размером с автомобильный видеорегистратор

На портале Indiegogo появился новый стартап Epic Event, ведущий разработку одноименного проектора. Устройство настолько компактно, что может уместиться в кармане пиджака, однако по своим возможностям оно не уступает многим полноразмерным моделям.



Согласно описанию, проектор Epic Event способен выдавать изображение до 150 дюймов по диагонали с высоким разрешением HD или 1280х720 точек при яркости 300 единиц и контрастности 1000:1 – для столь небольшого проектора это просто отличные показатели. В качестве источника контента могут выступать даже смартфоны на iOS и Android, притом есть как проводное соединение по HDMI, так и беспроводное по WI-FI – его можно использовать и при синхронизации с настольным ПК или ноутбуком.



В Epic Event есть собственный аккумулятор на 3 часа автономной работы, но есть возможность питания от розетки. Кроме того, присутствуют встроенный динамик и разъем для подключения внешней акустики. Все это уместилось в корпусе размерами всего лишь 109х84х30 миллиметров, и весит проектор не более 250 граммов, то есть он даже немного компактнее современных смартфонов. Разработчики Epic Event уже почти собрали нужную сумму на производство проектора, и сейчас его можно заказать за 420 долларов США . Дата релиза не сообщается.