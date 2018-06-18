AlldoCube KNote5: гибридный планшет с чипом Intel Gemini Lake и ОС Windows 10

AlldoCube KNote5: гибридный планшет с чипом Intel Gemini Lake и ОС Windows 10

На сайтах сетевых ретейлеров доступен для заказа планшет AlldoCube KNote5, оснащённый 11,6-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением Full HD (1920 ? 1080 пикселей).

Электронное «сердце» новинки — процессор Intel Celeron N4100 поколения Gemini Lake. Этот 14-нанометровый чип содержит четыре вычислительных ядра с номинальной тактовой частотой 1,1 ГГц (повышается до 2,4 ГГц в турбо-режиме). Обработкой графики занят встроенный контроллер Intel UHD Graphics 600.

Планшет несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD.

AlldoCube KNote5: гибридный планшет с чипом Intel Gemini Lake и ОС Windows 10

За беспроводное подключение к компьютерной сети отвечает двухдиапазонный (2,4 / 5 ГГц) адаптер Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Кроме того, имеется контроллер Bluetooth 4.0.

Планшет можно превратить в ноутбук, подключив дополнительную клавиатуру с функцией подставки. Среди прочего упомянуты два динамика, 2-мегапиксельная камера, порт USB Type-C, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

AlldoCube KNote5: гибридный планшет с чипом Intel Gemini Lake и ОС Windows 10

На планшет установлена операционная система Windows 10. Цена составляет приблизительно 290 долларов США. Версия с клавиатурой в комплекте обойдётся в 310 долларов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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