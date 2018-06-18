Sharkoon VS7 Window: ПК-корпус со строгим дизайном и смотровым окном

Sharkoon VS7 Window: ПК-корпус со строгим дизайном и смотровым окном

Полку компьютерных корпусов Sharkoon прибыло: дебютировала модель VS7 Window, позволяющая сформировать настольную игровую систему начального уровня.

Новинка соответствует формату Mid-Tower: допускается установка материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Внутри достаточно места для дискретных графических ускорителей длиной до 400 мм.

Корпус получил строгий дизайн в чёрном цвете. В боковой части имеется смотровое окно на основе акриловой панели. Габариты составляют 450 ? 221 ? 473 мм, вес — 5,6 килограмма.

Sharkoon VS7 Window: ПК-корпус со строгим дизайном и смотровым окном

Устройство изначально оборудовано двумя 120-миллиметровыми вентиляторами во фронтальной части и одним 120-миллиметровым кулером с подсветкой сзади. Дополнительно можно установить вентиляторы в верхней области (3 ? 120 мм или 2 ? 140 мм). Максимально допустимая высота процессорного охладителя — 165 мм.

Sharkoon VS7 Window: ПК-корпус со строгим дизайном и смотровым окном

Модель VS7 Window предлагает семь посадочных мест для карт расширения. Допускается установка до трёх 3,5-дюймовых накопителей и до четырёх накопителей типоразмера 2,5 дюйма. Кроме того, есть два отсека для 5,25-дюймовых устройств.

Sharkoon VS7 Window: ПК-корпус со строгим дизайном и смотровым окном

Панель с разъёмами расположена на лицевой стороне: здесь имеются гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Длина блока питания может достигать 240 мм.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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