В Cougar создан прототип клавиатуры со встроенными динамиками

В Cougar создан прототип клавиатуры со встроенными динамиками

Компания Cougar разработала необычную клавиатуру, особенностью которой является встроенная акустическая система. Прототип устройства демонстрировался на недавней выставке Computex 2018 на Тайване.

Стереофонические динамики расположены в верхней части клавиатуры. Утверждается, что по качеству звучания такое решение сопоставимо с современными ноутбуками.

Дизайн прототипа, по всей видимости, позаимствован у клавиатуры Cougar Attack X3 RGB, которая относится к механическому типу. Продемонстрированное устройство наделено многоцветной RGB-подсветкой. Кнопки WASD и стрелки получили особые колпачки с хромированным исполнением.

В Cougar создан прототип клавиатуры со встроенными динамиками

Устройство получает аудиосигнал через стандартный 3,5-миллиметровый разъём. Кроме того, задействован порт USB для обмена данными и обеспечения работы подсветки. Имеется гнездо для подключения наушников.

В Cougar создан прототип клавиатуры со встроенными динамиками

Прототип выполнен в довольно массивном корпусе чёрного цвета. Предусмотрен упор для рук, что должно повысить комфорт во время длительных игровых баталий.

О планах Cougar по выводу новинки на коммерческий рынок пока ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Concepter запускает серию бесплатных вебинаров для hardware-стартапов
Computex 2018: подробности об 1-Вт дисплеях Intel для ноутбуковComputex 2018: подробности об 1-Вт дисплеях Intel для ноутбуков
Intel пообещала скорую революцию в мире ПКIntel пообещала скорую революцию в мире ПК
Computex 2018: игровые клавиатуры и мыши PhilipsComputex 2018: игровые клавиатуры и мыши Philips
Maingear Pulse 15: ноутбук с GeForce GTX 1060Maingear Pulse 15: ноутбук с GeForce GTX 1060
Блок рекламы


Похожие новости
Корпус Cougar Turret оборудован двумя вентиляторами Vortex LEDКорпус Cougar Turret оборудован двумя вентиляторами Vortex LED
Computex 2018: игровые клавиатуры и мыши PhilipsComputex 2018: игровые клавиатуры и мыши Philips
Прототип SSD на базе Intel 3D QLC NAND имеет объём 4 ТбайтПрототип SSD на базе Intel 3D QLC NAND имеет объём 4 Тбайт
NVIDIA Jetson Xavier: платформа для создания роботов с ИИNVIDIA Jetson Xavier: платформа для создания роботов с ИИ
Компьютер Acer Predator Orion 5000 создан для серьезных игрКомпьютер Acer Predator Orion 5000 создан для серьезных игр
Facebook работает над созданием собственных процессоровFacebook работает над созданием собственных процессоров
Новая экшен-камера GoPro Hero создана для новичковНовая экшен-камера GoPro Hero создана для новичков
В Британии создан чайник Дарта ВейдераВ Британии создан чайник Дарта Вейдера
Камера Leica M Monochrom (Typ 246) Stealth Edition создана для съемки в темнотеКамера Leica M Monochrom (Typ 246) Stealth Edition создана для съемки в темноте
Apple хочет использовать OLED-дисплей в качестве клавиатурыApple хочет использовать OLED-дисплей в качестве клавиатуры
Последние новости
Подгружаем последние новости