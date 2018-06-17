В Cougar создан прототип клавиатуры со встроенными динамиками

Компания Cougar разработала необычную клавиатуру, особенностью которой является встроенная акустическая система. Прототип устройства демонстрировался на недавней выставке Computex 2018 на Тайване.

Стереофонические динамики расположены в верхней части клавиатуры. Утверждается, что по качеству звучания такое решение сопоставимо с современными ноутбуками.

Дизайн прототипа, по всей видимости, позаимствован у клавиатуры Cougar Attack X3 RGB, которая относится к механическому типу. Продемонстрированное устройство наделено многоцветной RGB-подсветкой. Кнопки WASD и стрелки получили особые колпачки с хромированным исполнением.

Устройство получает аудиосигнал через стандартный 3,5-миллиметровый разъём. Кроме того, задействован порт USB для обмена данными и обеспечения работы подсветки. Имеется гнездо для подключения наушников.

Прототип выполнен в довольно массивном корпусе чёрного цвета. Предусмотрен упор для рук, что должно повысить комфорт во время длительных игровых баталий.

О планах Cougar по выводу новинки на коммерческий рынок пока ничего не сообщается.



