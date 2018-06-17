Корпус Cougar Turret оборудован двумя вентиляторами Vortex LED

Компания Cougar выпустила компьютерный корпус Turret формата Mid-Tower, предназначенный для построения игровых систем на основе материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX.

Новинка выполнена в чёрном цвете. Боковая стенка изготовлена из закалённого стекла, благодаря чему отлично просматривается внутреннее пространство. Во фронтальной части изначально установлены два вентилятора Vortex LED диаметром 120 мм, наделённые светодиодной подсветкой.

Внутри есть место для семи карт расширения, двух накопителей типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё для двух 2,5-дюймовых устройств хранения данных. Максимально допустимая длина дискретных графических ускорителей — 350 мм.

Воздушная система охлаждения на основе вентиляторов может быть организована по следующей схеме: 3 ? 120 мм или 2 ? 140 мм спереди, 2 ? 120/140 мм сверху и 1 ? 120 мм сзади.

В случае применения жидкостного охлаждения поддерживается установка радиаторов типоразмера 360/240/120 мм спереди, 240/120 мм сверху и 120 мм сзади. Высота процессорного кулера не должна превышать 160 мм.

Корпус имеет размеры 206 ? 461 ? 420 мм. На панели ввода/вывода в верхней части расположены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и один порт USB2.0.



