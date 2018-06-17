Портативный проектор Epic Event формирует изображение размером до 150 дюймов

На краудфандинговой площадке Indiegogo идёт сбор средств на портативный проектор Epic Event, поставки которого планируется организовать в текущем году.

Устройство позволяет формировать изображение размером до 150 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 1280 ? 1080 пикселей. Яркость заявлена на отметке 300 кд/м2, контрастность — 1000:1.

Новинка поддерживает беспроводную связь Wi-Fi. Говорится о совместимости с гаджетами под управлением операционных систем Android и iOS . Предусмотрен интерфейс HDMI.

Питание вдали от электрической сети обеспечивает встроенная аккумуляторная батарея, заряда которой, как утверждается, хватит на три часа автономной работы.

Габариты составляют 109 ? 84 ? 30 мм. При этом весит устройство около 250 граммов, что позволяет без проблем брать его с собой в поездки.

Среди прочего стоит выделить наличие монофонического динамика и 3,5-миллиметрового аудиоразъёма для подключения наушников или внешней акустической системы. Контролировать работу устройства можно при помощи пульта дистанционного управления.

На организацию выпуска мини-проектора Epic Event требуется собрать $50 тыс. Сейчас оформить заказ на новинку можно по ориентировочной цене $420.



