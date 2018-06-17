Портативный проектор Epic Event формирует изображение размером до 150 дюймов

Портативный проектор Epic Event формирует изображение размером до 150 дюймов

На краудфандинговой площадке Indiegogo идёт сбор средств на портативный проектор Epic Event, поставки которого планируется организовать в текущем году.

Устройство позволяет формировать изображение размером до 150 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 1280 ? 1080 пикселей. Яркость заявлена на отметке 300 кд/м2, контрастность — 1000:1.

Новинка поддерживает беспроводную связь Wi-Fi. Говорится о совместимости с гаджетами под управлением операционных систем Android и iOS. Предусмотрен интерфейс HDMI.

Портативный проектор Epic Event формирует изображение размером до 150 дюймов

Питание вдали от электрической сети обеспечивает встроенная аккумуляторная батарея, заряда которой, как утверждается, хватит на три часа автономной работы.

Габариты составляют 109 ? 84 ? 30 мм. При этом весит устройство около 250 граммов, что позволяет без проблем брать его с собой в поездки.

Портативный проектор Epic Event формирует изображение размером до 150 дюймов

Среди прочего стоит выделить наличие монофонического динамика и 3,5-миллиметрового аудиоразъёма для подключения наушников или внешней акустической системы. Контролировать работу устройства можно при помощи пульта дистанционного управления.

На организацию выпуска мини-проектора Epic Event требуется собрать $50 тыс. Сейчас оформить заказ на новинку можно по ориентировочной цене $420.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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