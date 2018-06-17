GPU NVIDIA Turing получат поддержку трассировки лучей и HDMI 2.1

GPU NVIDIA Turing получат поддержку трассировки лучей и HDMI 2.1

Почти всё, что мы знаем о графических процессорах NVIDIA GeForce следующего поколения, основано на слухах и предположениях. Ожидается, что этим летом (самое позднее в августе на конференции Hot Chips) компания прольёт свет на эти будущее решения. Запуск же игровых видеокарт, по словам исполнительного директора Дженсена Хуанга (Jensen Huang), состоится нескоро.

Последние слухи утверждают, что грядущие графические ускорители NVIDIA Turing будут поддерживать трассировку лучей в реальном времени на аппаратном уровне, что может значительно повлиять на развитие игр высокого класса, качественно повысив реализм освещения. Эти слухи вполне логичны ввиду ряда анонсов, сделанных на Game Developers Conference в этом году. Microsoft тогда представила стандарт DirectX Raytracing (DXR). NVIDIA на его базе анонсировала собственную реализацию — оптимизированную под ускорители с архитектурой Volta технологию GameWorks RTX. А позже стало известно о работах NVIDIA над методами трассировки лучей в реальном времени на API Vulkan.

Директор по развитию продуктов NVIDIA Фрэнк Делиз (Frank DeLise) в конце марта даже подробно рассказал о том, как компания при помощи RTX собирается добиться работы крайне ресурсоёмкой технологии трассировки лучей в реальном времени. Речь идёт о методах, комбинирующих традиционное растрирование и просчёт пучков света:

Вполне ожидаемо, что особенности архитектуры Volta, требуемые для аппаратного ускорения DXR, перекочуют и в потребительские Turing. Если слухи верны, то поддержка трассировки лучей наверняка станет одной из главных функций, на которую будут делать акцент маркетологи NVIDIA, когда будет анонсирован новый флагманский ускоритель GeForce 1180 или 2080 (возможны и другие названия).

GPU NVIDIA Turing получат поддержку трассировки лучей и HDMI 2.1

Сообщается также, что GPU Turing будут поддерживать стандарт HDMI 2.1, спецификации которого были завершены в прошлом году. HDMI 2.1 поддерживает такие востребованные потребителями возможности, как Dynamic HDR, переменная частота обновления экрана (синхронизируемая с GPU) и разрешения вплоть до 10K с частотой 120 Гц (хотя и при сжатии видеоданных с потерей в качестве).

GPU NVIDIA Turing получат поддержку трассировки лучей и HDMI 2.1

Кроме того, утверждается, что в новой серии NVIDIA GeForce будет использована улучшенная версия алгоритма автоматического разгона и технологии управления частотами, которые позволят добиться более высокой производительности. Наконец, упоминается поддержка видеопамяти стандарта GDDR6, тоже с повышенными частотами.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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