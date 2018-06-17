AMD впервые упомянула работу над архитектурой CPU Zen 4

AMD впервые упомянула работу над архитектурой CPU Zen 4

В годовщину запуска процессоров Ryzen AMD рассказала о долгосрочной перспективе в развитии архитектуры Zen. А во время недавней выставки Computex 2018 информация была лишь подтверждена. Текущие планы предусматривают выпуск чипов Zen 2 в 2019 году, а в 2019–2020 — готовность архитектуры Zen 3. AMD даже говорила о планах относительно Zen 5, а вот Zen 4 прежде не упоминала.

На днях в честь годовщины запуска процессоров EPYC старший вице-президент отдела ЦОД и встраиваемых решений AMD Форрест Норрод (Forrest Norrod) впервые коснулся Zen 4, рассказывая о прошлых свершениях и будущих планах. Помимо прочего, он сказал: «Наши передовые команды инженеров уже активно трудятся над процессорными ядрами с архитектурами Zen 4 и Zen 5».

Ранее некоторые объясняли отсутствие упоминаний Zen 4 тем, что AMD собирается пропустить эту цифру из-за значения четвёрки в китайском языке. Там цифра 4 является символом смерти и используется порой с большой неохотой. Но, как видно, суеверия не интересуют инженеров AMD и, согласно существующим планам, разработка Zen 4 должна быть завершена в 2020 году.

AMD впервые упомянула работу над архитектурой CPU Zen 4

Конечно, никаких особых подробностей о чипах, ожидаемых после Zen+, пока нет. Известно, что Zen 2 будет изготавливаться с соблюдением 7-нм норм и принесёт ряд неких существенных оптимизаций и изменений в архитектуру. Процессоры EPYC с архитектурой Zen 2 уже существуют в кремнии, а во второй половине года образцы поступят избранным партнёром — массовое производство и запуск намечены на 2019 год. Касаясь Zen 3, AMD до сих пор говорила только о выходе в 2020 году и производстве по 7-нм+ технологии — оптимизированных 7-нм нормах, как в случае с 14-нм Zen и «12-нм» Zen+.

AMD впервые упомянула работу над архитектурой CPU Zen 4


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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