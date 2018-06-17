Цена накопителей Toshiba OCZ RC100 NVMe M.2 SSD начинается с 50 евро

Цена накопителей Toshiba OCZ RC100 NVMe M.2 SSD начинается с 50 евро

Корпорация Toshiba объявила о начале продаж твердотельных накопителей OCZ RC100 NVMe M.2 SSD, первая информация о которых была раскрыта в ходе январской выставки CES 2018.

Изделия выполнены в формате M.2 2242: их размеры составляют 22 ? 42 мм. Используются 64-слойные микрочипы TLC (Triple-Level Cell) BiCS FLASH. Устройства соответствуют спецификации NVMe, при этом задействован интерфейс PCIe x2.

В серии представлены накопители вместимостью 120, 240 и 480 Гбайт. Скорость передачи информации в режиме последовательного чтения варьируется от 1350 до 1600 Мбайт/с, в режиме последовательной записи — от 700 до 1100 Мбайт/с.

Цена накопителей Toshiba OCZ RC100 NVMe M.2 SSD начинается с 50 евро

Количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) при работе с блоками данных по 4 Кбайт составляет от 80 тыс. до 150 тыс. при чтении и от 95 тыс. до 110 тыс. при записи. Со скоростными показателями каждой из моделей можно ознакомиться в таблице ниже.

Цена накопителей Toshiba OCZ RC100 NVMe M.2 SSD начинается с 50 евро

Накопители Toshiba OCZ RC100 NVMe M.2 SSD рассчитаны на потребительский рынок. Они могут использоваться в настольных компьютерах, ноутбуках и ультрабуках.

Цена устройств ёмкостью 120, 240 и 480 Гбайт составляет соответственно 50 евро, 70 евро и 130 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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