Цена накопителей Toshiba OCZ RC100 NVMe M.2 SSD начинается с 50 евро
Корпорация Toshiba объявила о начале продаж твердотельных накопителей OCZ RC100 NVMe M.2 SSD, первая информация о которых была раскрыта в ходе январской выставки CES 2018.
Изделия выполнены в формате M.2 2242: их размеры составляют 22 ? 42 мм. Используются 64-слойные микрочипы TLC (Triple-Level Cell) BiCS FLASH. Устройства соответствуют спецификации NVMe, при этом задействован интерфейс PCIe x2.
В серии представлены накопители вместимостью 120, 240 и 480 Гбайт. Скорость передачи информации в режиме последовательного чтения варьируется от 1350 до 1600 Мбайт/с, в режиме последовательной записи — от 700 до 1100 Мбайт/с.
Количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) при работе с блоками данных по 4 Кбайт составляет от 80 тыс. до 150 тыс. при чтении и от 95 тыс. до 110 тыс. при записи. Со скоростными показателями каждой из моделей можно ознакомиться в таблице ниже.
Накопители Toshiba OCZ RC100 NVMe M.2 SSD рассчитаны на потребительский рынок. Они могут использоваться в настольных компьютерах, ноутбуках и ультрабуках.
Цена устройств ёмкостью 120, 240 и 480 Гбайт составляет соответственно 50 евро, 70 евро и 130 евро.
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