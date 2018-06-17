Рынок VR-шлемов «всё в одном» показывает взрывной рост

Компания Canalys опубликовала результаты исследования мирового рынка шлемов виртуальной реальности (VR) в первом квартале текущего года.

По оценкам, отгрузки VR-устройств в период с января по март включительно составили приблизительно 650 тыс. штук. Это на 16 % больше по сравнению с результатом за первую четверть прошлого года, когда было поставлено около 560 тыс. шлемов виртуальной реальности.

Львиную долю VR-устройств продолжают составлять гаджеты, которым требуется для работы внешний вычислительный узел — персональный компьютер или игровая приставка. На такие решения в первом квартале пришлось приблизительно 535 тыс. единиц в общем объёме продаж. Однако рост в соответствующем сегменте VR-рынка оказался незначительным — всего около 2 %.

В то же время наблюдается взрывное увеличение спроса на самодостаточные шлемы виртуальной реальности. Поставки таких гаджетов в годовом исчислении подскочили на 234 %, достигнув 115 тыс. штук.

Любопытно, что сейчас основным регионом сбыта VR-шлемов «всё в одном» является Китай : за три месяца в Поднебесной было реализовано примерно 94 тыс. самодостаточных устройств виртуальной реальности, что соответствует 82 % соответствующего сегмента.



