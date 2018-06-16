Видеокамера Amazon AWS DeepLens с поддержкой глубокого обучения поступила в продажу

Компания Amazon начала продажи видеокамеры AWS DeepLens по цене $250, представленной в ноябре прошлого года и призванной помочь разработчикам в использовании алгоритмов глубокого обучения благодаря одноимённому сервису.

Видеокамера оснащена 4-Мп сенсором с поддержкой записи видео с разрешением 1080p, процессором Intel Atom X5, микрофонами, портами ввода-вывода, включая micro-HDMI, USB 2.0. На борту имеется 8 Гбайт флеш-памяти и двухдиапазонный модуль Wi-Fi. Заявлена поддержка Ubuntu 16.04. Производительности процессора в размере 106 гигафлопс достаточно для запуска визуальных моделей искусственного интеллекта в автономном режиме.

Amazon заявила, что пользователю видеокамеры не обязательно иметь опыт работы в сфере машинного обучения или компьютерного зрения, и доказала это, запустив хакатон с её использованием, большинство состава команд-участниц которого никогда не занималось программированием ИИ.

Камера AWS DeepLens поддерживает ряд сервисов ИИ Amazon, включая Greengrass, TensorFlow и SageMaker, новейший инструмент для машинного обучения моделей. Кроме того, сервис AWS DeepLens интегрирован с Amazon Rekognition для анализа изображений и с Amazon Polly для разработки проектов с использованием речи.

Камера поставляется с образцами проектов с прикладными примерами, имеет модуль распознавания лиц и ещё один модуль, способный распознать около 30 действий, таких как игра на гитаре (у Amazon есть удобное руководство для работы с функциями камеры).

С помощью нескольких щелчков мышью в Консоли управления AWS модели, обученные с помощью сервиса SageMaker, можно отправить в сервис AWS DeepLens.



