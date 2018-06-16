Leica C-Lux: фотокомпакт премиум-класса с 15-кратным оптическим зумом
Компания Leica анонсировала новый компактный фотоаппарат премиального уровня — модель C-Lux, продажи которой начнутся в середине следующего месяца.
Устройство получило 1-дюймовый (13,2 ? 8,8 мм) КМОП-сенсор BSI-CMOS с 20 млн эффективных пикселей. Величина светочувствительности — ISO 125–12800 с возможностью расширения до ISO 80–25600.
Новинка наделена объективом Leica DC Vario-Elmar 8.8–132 mm f/3.3–6.4 ASPH с 15-кратным оптическим трансфокатором и фокусным расстоянием 24–360 мм в 35-миллиметровом эквиваленте.
Фотоаппарат способен записывать видеоролики в формате 4К (3840 ? 2160 точек) со скоростью 30 и 24 кадра в секунду. Поддерживается последовательная фотосъёмка со скоростью 10 кадров в секунду. Для хранения материалов служит карта памяти формата SD/SDHC/SDXC.
Камера получила 3-дюймовый дисплей с поддержкой сенсорного управления и электронный видоискатель со 100-процентным покрытием кадра. Есть встроенные адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, порты USB 2.0 и HDMI. Габариты составляют 113 ? 67 ? 46 мм, вес — 340 граммов.
Приобрести фотокомпакт Leica C-Lux можно будет по ориентировочной цене 1050 долларов США. Для камеры будут предлагаться различные аксессуары, включая ремешки и футляры для ношения.
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