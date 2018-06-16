ASUS готовит материнские платы ROG Maximus XI на чипсете Intel Z390

Сетевые источники раскрыли имена материнских плат на наборе системной логики Intel Z390, которые войдут в серию Republic of Gamers (ROG) компании ASUS.

Напомним, что корпорация Intel официально представила чипсет Z390 в середине мая. Набор логики обеспечивает поддержку 24 линий PCI Express 3.0, шести каналов USB 3.1, шести портов SATA 3.0, а также передовой памяти Intel Optane и средств разгона.

Итак, сообщается, что поначалу ASUS предложит как минимум восемь материнских плат, построенных на чипсете Intel Z39. Так, к выпуску готовится квартет изделий семейства ROG Maximus XI. Это, в частности, модели ROG Maximus XI Code, ROG Maximus XI Extreme, ROG Maximus XI Formula и ROG Maximus XI Hero.

Кроме того, компания ASUS, по имеющейся информации, представит материнские платы серии Strix, также полагающиеся на набор логики Intel Z390. Это модели ROG Strix Z390-E Gaming, ROG Strix Z390-F Gaming, ROG Strix Z390-H Gaming и ROG Strix Z390-I Gaming.

Добавим, что чипсет Z390 обеспечивает поддержку нынешних процессоров Coffee Lake, а также будущих 10-нанометровых чипов Cannon Lake.



