ASUS готовит материнские платы ROG Maximus XI на чипсете Intel Z390

ASUS готовит материнские платы ROG Maximus XI на чипсете Intel Z390

Сетевые источники раскрыли имена материнских плат на наборе системной логики Intel Z390, которые войдут в серию Republic of Gamers (ROG) компании ASUS.

Напомним, что корпорация Intel официально представила чипсет Z390 в середине мая. Набор логики обеспечивает поддержку 24 линий PCI Express 3.0, шести каналов USB 3.1, шести портов SATA 3.0, а также передовой памяти Intel Optane и средств разгона.

Итак, сообщается, что поначалу ASUS предложит как минимум восемь материнских плат, построенных на чипсете Intel Z39. Так, к выпуску готовится квартет изделий семейства ROG Maximus XI. Это, в частности, модели ROG Maximus XI Code, ROG Maximus XI Extreme, ROG Maximus XI Formula и ROG Maximus XI Hero.

ASUS готовит материнские платы ROG Maximus XI на чипсете Intel Z390

Кроме того, компания ASUS, по имеющейся информации, представит материнские платы серии Strix, также полагающиеся на набор логики Intel Z390. Это модели ROG Strix Z390-E Gaming, ROG Strix Z390-F Gaming, ROG Strix Z390-H Gaming и ROG Strix Z390-I Gaming.

Добавим, что чипсет Z390 обеспечивает поддержку нынешних процессоров Coffee Lake, а также будущих 10-нанометровых чипов Cannon Lake.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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